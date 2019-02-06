ВСУ подбили технику врага, у боевиков серьезные потери: появилось видео
Противник под прикрытием минометного огня попытался атаковать на бронетехнике, но был жестко наказан украинской ракетой
Украинские военные уничтожили бронетехнику врага на направлении Сокольники – Крымское, в результате чего погибли два боевика и восемь человек получили ранения. Соответствующее видео в Facebook показал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, ВСУ уничтожили боевую машину боевиков из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
"5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники – Крымское, что на Луганщине. Для отражения нападения наши военные задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, которое осуществило пуск управляемой ракеты ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожило его вместе с экипажем", – написал "Штирлиц".
Он уточнил, что в результате меткого попадания, кроме техники были уничтожены два боевика и еще восемь получили ранения.
На днях Штефан уже показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.
Также ВСУ уничтожили и наблюдательный пункт боевиков. Это произошло в районе населенного пункта Пески, где у оккупантов был наблюдательный пост, из которого они время от времени беспокоили украинских воинов. В итоге были наказаны.
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