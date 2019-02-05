ВСУ попали под обстрелы на Донбассе: один военный ранен

С начала суток украинские военные попали под обстрелы под Троицким, Вольным, Песками и трижды около поселка Опытное

Фото: AFP

ВСУ попали под обстрелы на Донбассе: один военный ранен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b37/205/5c4b372053837.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b37/205/5c4b372053837.jpg 2019-02-05T18:35:00+02:00 Донбасс С начала суток украинские военные попали под обстрелы под Троицким, Вольным, Песками и трижды около поселка Опытное

За сегодняшние сутки украинские военнослужащие шесть раз попали под обстрелы пророссийских боевиков на Донбассе, в том числе и три раза – из запрещенного "Минском" оружия, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил 5 февраля.

В частности, вблизи населенного хутор Вольный украинских военных обстреляли из минометов калибра 82 мм., под Троицком – из минометов и автоматических гранатометов, под Песками – из автоматических гранатометов, а также трижды обстреливали из минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – отметили военные, заверив в том, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем.

Напомним, ранее в ВСУ показали фотографии уничтоженных на Донбассе боевиков Дмитрия Колесникова и Василия Олейника.

Также, как мы писали, наблюдатели ОБСЕ заметили на оккупированных территориях Луганской области 50 танков и десятки единиц артиллерии боевиков.

Кроме того, сообщалось, что за предыдущие сутки в результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ попали под обстрелы на Донбассе: один военный ранен". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...