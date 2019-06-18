ВСУ снова попали под обстрелы на Донбассе, но дали жесткий ответ
Боевики атаковали позиции украинских войск под Авдеевкой, Луганским, Троицким и дважды под Новолуганским
Пророссийские боевики продолжают нарушать решим прекращения огня на Донбассе и с начала суток 18 июня пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, ВСУ были атакованы из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Под обстрелы попали позиции украинских военнослужащих:
- около Авдеевки с направления Спартак – из минометов калибра 82 мм;
- под Луганским с направления Логвиново – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Троицкого с направления Калиновое – из миномета калибра 82 мм;
- и дважды под Новолуганским, с направления Доломитного – из автоматических гранатометов.
Ни о погибших, ни о раненых в результате вражеских атак не сообщается.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – отметили в ООС.
Напомним, что за минувшие сутки, 17 июня, на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения
Мы также писали, что на днях боевики накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области из артиллерии, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.
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