Нищенские зарплаты и недовольство российскими офицерами: Тымчук рассказал о бедах в "Л/ДНР"

Сегодня, 10:39

Местные боевики возмущаются, что российские командиры не желают "строить армию и воевать с ВСУ"

Боевики на Донбассе. Фото: архив
Боевики на Донбассе. Фото: архив

В т.н. "ДНР" и "ЛНР" процветают серьезные проблемы – местные боевики недовольны российским командованием, регулярно нарушают дисциплину – бегут с позиций, пьянствуют. А вот жителям оккупированной части Луганской области приходится жить на нищенские зарплаты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Командование "1-го армейского корпуса" констатирует регулярные конфликты между боевиками и прикомандированными российскими офицерами. Например, недавно боевик насмерть забил офицера.

"Местные боевики обвиняют россиян в нежелании "строить армию и воевать с ВСУ", а также в массовых случаях хищения российскими военнослужащими материально-технических средств и мародерства среди гражданского населения", – пишет Тымчук.

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Также он сообщил об убийстве во время празднования Дня победы в "Л/ДНР", когда двое оккупантов прострелили владельцу оздоровительного комплекса грудь. А в 3-й омсбр уже несколько суток командование корпуса пытается установить причины самовольного оставления позиций у поселка Чигири (как уверены в "штабе 1-го АК", боевики на позициях находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, вследствие чего были небоеспособны, и просто оставили позиции).

Также Тымчук отметил низкие зарплаты у работников социальной сферы в "ЛНР", на которые нужно еще как-то выжить, учитывая заоблачные цены в супермаркетах Донбасса.

"В оккупированных районах Луганской области наблюдается низкий размер заработной платы. В частности, наиболее низкой она остается у работников учреждений социальной защиты населения – в среднем – 5 657 руб. (около 2,4 тыс. грн), культуры – 5 980 руб. (2,5 тыс. грн), образования – 6 826 руб.(2,9 тыс. грн) и здравоохранения – 7 258 руб. (3 тыс. грн). С 1 октября 2017 года на территории "ЛНР" установлена минимальная зарплата 3 241 руб. (1 365 грн), должностной оклад работника I тарифного разряда составляет 3 242 руб".

Как сообщалось, из-за интенсивных боевых действий за прошлую неделю на Донбассе у ВСУ и боевиков большие потери. На фронте боевики совсем обнаглели и стали еще больше атаковать позиции украинских военных. У украинской армии погибли два человека и ранения получили 23, а у боевиков дела куда хуже – 14 убитых и 30 раненных.
Донбасс, зарплаты, боевики, Тымчук, ДНР, ЛНР

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"Сегодня"

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