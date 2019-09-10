ВСУ уничтожили позицию боевиков на терриконе под Горловкой: подробности

/ Фото: Facebook

На днях уже сообщалось, что ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков, а теперь народный депутат и волонтер Юрий Мысягин сообщил о новом успехе украинских военных – уничтожен взводно-опорный пункт (ВОП) врага противотанковой ракетой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что хватило одного выстрела для уничтожения позиции врага.

"Район оккупированной Горловки, в разгар очередного обострения, когда происходил обстрел наших позиций, боевая группа одного их пехотных батальонов 53-й бригады скрытно выдвинулась вперед, выбрала позицию и из ПРУРа (противотанковая управляемая ракета – ред.) уничтожила ВОП террористов, расположенный на самом верху террикона. Причем хватило одного выстрела. Одна "птичка" – один ВОП террористов", – написал Мысягин.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Мысягин сообщал о новом успехе украинской армии. На одном из направлений ВСУ избавились от врага, причем без применения оружия – под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций.

Позже стало известно, что в пригороде Горловки ВСУ уничтожили подразделение боевиков, накрыв их ответным огнем. В результате были ликвидированы три боевика и четверо раненных. Двух погибших подтвердил противник, речь об Эдуарде Иванове "Дюхе" и Богдане Сотнике "Койоте".

Видео: facebook.com/450ua

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