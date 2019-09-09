На Донбассе боевики снова стреляли из запрещенного оружия

Боевики с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС

/ Фото: AFP

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщил пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – один обстрел.

Напомним, за минувшие сутки, 8 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Накануне, 7 сентября, боевики нарушили перемирие 14 раз.

Как сообщали новости "Сегодня", пока Киев встречал освобожденных из России пленных, военным на передовой приходилось отбивать атаки боевиков. Подробности узнавайте из сюжета:

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