В Луганской области на взятке поймали судью

Сегодня, 15:20

Мужчина за деньги помогал избегать ответственности за правонарушения

 


Фото: ГУНП в Луганской области

Фото: ГУНП в Луганской области

Фото: ГУНП в Луганской области

В Луганской области в служебном кабинете при получении взятки в 10 тысяч гривен задержали судью Старобельского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Во время проведения мероприятий по разоблачению фактов взяточничества в судебной ветви власти работники УЗЭ выявили факт противоправной деятельности со стороны судьи Старобельского районного суда", – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, мужчина за вознаграждение помогал гражданам избегать ответственности за совершенные ими правонарушения. На данный момент по факту вымогательства должностным лицом неправомерной выгоды детективы НАБУ было открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Не так давно в Ивано-Франковске поймали на взятке в 5 тысяч евро судью одного из судов области.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.


 
взятка, задержание, судья, луганская область

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