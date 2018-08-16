В Луганской области на взятке поймали судью

В Луганской области в служебном кабинете при получении взятки в 10 тысяч гривен задержали судью Старобельского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Во время проведения мероприятий по разоблачению фактов взяточничества в судебной ветви власти работники УЗЭ выявили факт противоправной деятельности со стороны судьи Старобельского районного суда", – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, мужчина за вознаграждение помогал гражданам избегать ответственности за совершенные ими правонарушения. На данный момент по факту вымогательства должностным лицом неправомерной выгоды детективы НАБУ было открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Не так давно в Ивано-Франковске поймали на взятке в 5 тысяч евро судью одного из судов области.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.



