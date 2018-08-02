Зашли в "точку выхвата": волонтер рассказал о новых потерях боевиков под Горловкой

Сегодня, 04:30

Бандиты недосчитались пятерых человек убитыми и тяжело ранеными на Светлодарской дуге

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

В районе оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области были уничтожены три участника незаконных вооруженных формирований, еще двое получили тяжелые ранения.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, это произошло в ночь на четверг, 2 августа. Тела убитых боевиков отправили в морг, раненых – во вторую городскую больницу Горловки.

По некоторым данным, пишет волонтер – все "из одной точки выхвата".

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В числе уничтоженных называется имя Ярослава Комиссарова из дивизиона "Корсы".

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Судя по информации в просепаратистских пабликах, он погиб в районе поселка Доломитное, расположенного к востоку от Горловки, на западном фасе Светлодарской дуги, контролируемой ВСУ.

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Напомним, дням ранее Токарев сообщал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой. По его словам, в районе 31 июля в районе поселка Каштановое в Ясиноватском районе Донецкой области боевики своими обстрелами "выпросили" огневой ответ у ВСУ и потеряли убитыми пять и ранеными четыре человека.

Также напомним, ранее волонтер сообщал о крупных потерях боевиков в Горловке, когда противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными в течение недели.
горловка, токарев, Светлодарская дуга, потери боевиков, Доломитное, Корса

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Источник:

"Сегодня"

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