Зашли в "точку выхвата": волонтер рассказал о новых потерях боевиков под Горловкой
Бандиты недосчитались пятерых человек убитыми и тяжело ранеными на Светлодарской дуге
В районе оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области были уничтожены три участника незаконных вооруженных формирований, еще двое получили тяжелые ранения.
Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, это произошло в ночь на четверг, 2 августа. Тела убитых боевиков отправили в морг, раненых – во вторую городскую больницу Горловки.
По некоторым данным, пишет волонтер – все "из одной точки выхвата".
В числе уничтоженных называется имя Ярослава Комиссарова из дивизиона "Корсы".
Судя по информации в просепаратистских пабликах, он погиб в районе поселка Доломитное, расположенного к востоку от Горловки, на западном фасе Светлодарской дуги, контролируемой ВСУ.
Напомним, дням ранее Токарев сообщал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой. По его словам, в районе 31 июля в районе поселка Каштановое в Ясиноватском районе Донецкой области боевики своими обстрелами "выпросили" огневой ответ у ВСУ и потеряли убитыми пять и ранеными четыре человека.
Также напомним, ранее волонтер сообщал о крупных потерях боевиков в Горловке, когда противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными в течение недели.
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