Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

"Жаркая" ночь: боевики атаковали ВСУ из БМП, минометов и "зенитки"

Сегодня, 08:59

Противник вчерашние обстрелы продолжил и ночью – в ход пошло даже запрещенное вооружение

Оккупационные войска
Оккупационные войска. Фото: Минобороны РФ
"Жаркая" ночь: боевики атаковали ВСУ из БМП, минометов и "зенитки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/240/359/5c7240359cc9f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/240/359/5c7240359cc9f.jpg Донбасс Противник вчерашние обстрелы продолжил и ночью – в ход пошло даже запрещенное вооружение

С начала текущих суток, в ночное время, противник продолжил обстрелы позиций украинской армии, применяя запрещенное вооружение и технику. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что с полуночи и по состоянию на 07:00 утра противник совершил шесть атак. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг активизировался вблизи нескольких населенных пунктов:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики били в районе населенного пункта Новозвановка;
  • из минометов калибра 120 мм – вблизи хутора Вольный;
  • из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 – в районе населенного пункта Катериновка;
  • из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП – вблизи населенного пункта Новоалександровка;
  • из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Золотое-1.

В результате боевых действий украинские военные не пострадали.

Напомним, вчера, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.

22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " "Жаркая" ночь: боевики атаковали ВСУ из БМП, минометов и "зенитки"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Присутствие войск РФ на Донбассе: появились новые доказательства (фото)

Сегодня, 05:17

За участие в военной агрессии против Украины российский военный был награжден медалью "За отвагу"

На Донбассе задержали банду, которая несколько лет грабила местных валютчиков: опубликованы фото

Сегодня, 05:00

Среди оружия у бандитов оказался пистолет, украденный в Крыму

Госдеп США создал сайт о противодействии российской агрессии в Украине

Вчера, 20:11

На сайте собраны основные факты об оккупации Крыма и вторжении на Донбасс

Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери

Вчера, 18:55

Боевики трижды устраивали обстрелы украинских позиций

Королёва удивила своей фигурой

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"

Россияне напуганы массовым наплывом китайцев в РФ

Монахи Афона официально отказали Варфоломею в признании ПЦУ
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

"Изменилась, не узнать": новое фото Ани Лорак восхитило сеть