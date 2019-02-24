"Жаркая" ночь: боевики атаковали ВСУ из БМП, минометов и "зенитки"
Противник вчерашние обстрелы продолжил и ночью – в ход пошло даже запрещенное вооружение
С начала текущих суток, в ночное время, противник продолжил обстрелы позиций украинской армии, применяя запрещенное вооружение и технику. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Отмечается, что с полуночи и по состоянию на 07:00 утра противник совершил шесть атак. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг активизировался вблизи нескольких населенных пунктов:
- из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики били в районе населенного пункта Новозвановка;
- из минометов калибра 120 мм – вблизи хутора Вольный;
- из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 – в районе населенного пункта Катериновка;
- из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП – вблизи населенного пункта Новоалександровка;
- из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Золотое-1.
В результате боевых действий украинские военные не пострадали.
Напомним, вчера, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.
22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".
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