"Жаркая" ночь: боевики атаковали ВСУ из БМП, минометов и "зенитки"

Противник вчерашние обстрелы продолжил и ночью – в ход пошло даже запрещенное вооружение

Оккупационные войска. Фото: Минобороны РФ

"Жаркая" ночь: боевики атаковали ВСУ из БМП, минометов и "зенитки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/240/359/5c7240359cc9f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/240/359/5c7240359cc9f.jpg 2019-02-24T08:59:16+02:00 Донбасс Противник вчерашние обстрелы продолжил и ночью – в ход пошло даже запрещенное вооружение

С начала текущих суток, в ночное время, противник продолжил обстрелы позиций украинской армии, применяя запрещенное вооружение и технику. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что с полуночи и по состоянию на 07:00 утра противник совершил шесть атак. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг активизировался вблизи нескольких населенных пунктов:

из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики били в районе населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм – вблизи хутора Вольный;

из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 – в районе населенного пункта Катериновка;

из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП – вблизи населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Золотое-1.

В результате боевых действий украинские военные не пострадали.

Напомним, вчера, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.

22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".

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