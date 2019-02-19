Адвокат Зайцевой: она уже стала на путь исправления
Адвокаты просили суд учесть смягчающие обстоятельства для Зайцевой
Адвокаты попросили для Елены Зайцевой учесть частичное возмещение убытков, искреннее раскаяние и признание вины как смягчающие обстоятельства. Об этом они заявили во время выступления в Киевском районном суде Харькова по делу о резонансном ДТП на Сумской.
Как передает корреспондент "Сегодня" из зала суда, адвокат Евгений Мельниченко в своем выступлении рассмотрел действия обоих водителей и отметил, что суду следует учитывать то, у кого из водителей было больше возможностей предупредить аварию.
"Она (Елена Зайцева – Авт.) должна была предотвратить последствия, но не сделала этого. Но следует установить, кто из водителей имел возможность избежать столкновения, а кто пребывал уже в неконтролируемом состоянии", – заявил юрист.
По его словам, у Зайцевой не было технической возможности остановить автомобиль и обязательств экстренно тормозить, так как она имела возможность рассчитывать на выполнение ПДД другими водителями.
Как рассказал адвокат, подсудимая не создавала причин для столкновения с авто Дронова, а тот, в свою очередь, поехал ранее за три секунды до того, как мог начинать движение, и со значительным ускорением.
"Возможность избежать столкновения была при простом условии – отказа от ускорения водителем (Дроновым – Авт.)", – сказал адвокат, отметив, что Lexus не сам выехал на тротуар, а машину туда отбросило.
Кроме того, он попросил учесть показания о скорости в 75 км/ч, которые дала потерпевшая Марина Ковалева – подруга Зайцевой, которая была с ней в машине в момент аварии.
"Сам Дронов самостоятельно поставил себя в ситуацию, когда исправить ничего нельзя было, а не Зайцева поставила его в эту ситуацию", – заявил Мельниченко и вспомнил о втором водителе, который ехал рядом с Дроновым, но избежал столкновения. Гражданские иски попросил удовлетворить отдельно, а не солидарно с каждого обвиняемого.
Адвокат Зайцевой Максим Стець попросил учесть искреннее раскаяние, частичное возмещение убытков потерпевшим не только как смягчающие обстоятельства, а и то, что Елена Зайцева уже стала на путь исправления.
В заключении выступила адвокат Юлия Козырь, которая поддержала своих коллег. По ее словам, диапазон скорости Lexus от 70 до 120 км/ч, как установили харьковские эксперты, не влияет на установление нарушений обоими водителями в этом ДТП.
А вот экспертизу специалистов из Днепра, защита считает недопустимым наказанием, так как эксперты не имели должной квалификации и перекручивали факты. Поэтому Козырь попросила судью в совещательной комнате рассмотреть ходатайство о непризнании днепровской экспертизы как доказательства.
"Вина доказана во время судебного рассмотрения. Однако степень вины Дронова более весомая, чем Зайцевой, так как у него было больше технических возможностей остановить автомобиль и меньшая скорость", – сказала Козырь.
В то же время, факт употребления Зайцевой опиатов, по словам адвоката, так и не подтвердился ни во время досудебного, ни во время судебного процесса. Также Козырь попросила суд в вынесении приговора учесть состояние здоровья Зайцевой, у которой есть хронические заболевания, требующие постоянного обследования и леченения. Козырь отметила, что трое потерпевших отказались от претензий материального и морального характера.
"Прошу учесть два смягчающих наказание обстоятельства – искреннее раскаяние и добровольное возмещение причиненных убытков", – заявила адвокат Козырь добавив, что тогда при этом не может быть установлено максимальное наказание.
Стоит отметить, что ранее сама Зайцева заверила суд, что искренне раскаивается. Также она признала свою вину и пообещала больше никогда не садиться за руль, добавив, что примет любое наказание, назначенное судом.
Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.
Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
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