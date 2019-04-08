Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Арсен Аваков о событиях в Харькове в 2014 году: штурм длился 17 минут, это отрезвило россиян

Сегодня, 21:59

Тогда было принято беспрецедентное решение о штурме Харьковской облгосадминистрации

Арсен Аваков о событиях в Харькове в 2014 году: штурм длился 17 минут, это отрезвило россиян Харьков Тогда было принято беспрецедентное решение о штурме Харьковской облгосадминистрации

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что 5 лет назад Харьков удалось спасти от пророссийских сепаратистов только благодаря решительным действиям. На штурм ХОГА понадобилось 17 минут.

Противостояние в Харькове между пророссийскими сепаратистами и сторонниками единой Украины началось с ноября 2013 года. Высшей точкой противостояния стали события 6-7 апреля 2014 года, которые сопровождались захватом здания ОГА и провозглашением так называемой "Харьковской народной республики", которые завершились поражением сторонников "ХНР". Город был спасен от сепаратистов.

Вечером 7 апреля "альтернативные депутаты" в здании ОГА провозгласили т.н. "Харьковскую народную республику". Провозглашалось назначение референдума о статусе региона при посредничестве России, а также государственный суверенитет самопровозглашенной республики.

"В то время Харьков видел, что происходит в Донецке. И спокойный, интеллигентный Харьков решил, что нам этого не надо. В Харькове нашлись представители элиты, которые взяли на себя ответственность освободиться город от нечести", – рассказал глава МВД. – "Мы готовились к защите Харькова. Тогда даже пришлось игнорировать проявления агрессии, когда центром города ходили молодые парни с битами и российскими флагами. Они разгромили местную телестудию, магазины".

Утром 8 апреля тогда еще в. о. министра внутренних дел Арсен Аваков заявил о проведении в Харькове антитеррористической операции. В рамках операции был перекрыт центр города и станции метро. "Ягуар", под командованием тогдашнего командующего НГУ Степана Полторак, освободил здание областной государственной администрации.

Арсен Аваков отметил, что тогда было принято беспрецедентное решение о штурме Харьковской облгосадминистрации, чтобы освободить ее от сепаратистов.

"Мы решились на штурм. Мы не могли представить, как это – стрелять в людей. Мы еще не могли отойти от страшных смертей на Майдане. На весь штурм понадобилось 17 минут. Задержали 74 человек. Это также было беспрецедентно. Это была отрезвляющая нота, которая показала россиянам, что с Харьковом это не пройдет", – подчеркнул министр.

Напомним, в Донецкой области главе сельсовета вынесли приговор за сепаратизм. Экс-чиновник был признан виновным в посягательстве на целостность Украины.

Напомним, ранее по подозрению в посягательстве на целостность Украины был арестован глава сельсовета поселка Новолуганское. Мужчину обвиняют в том, что он помогал в организации и проведении так называемого "референдума" оккупантов в 2014 году.

Стоит напомнить также, что боевики так называемой "ДНР" поднимали вопрос проведения не только "выборов" "главы и парламента", но и нового "референдума" о "государственном статусе".

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявлял, что Путин предлагает провести референдум на Донбассе, чтобы оправдать действия России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Майдан, Аваков, хога, сеператизм, сепаратисты

Вы сейчас просматриваете новость " Арсен Аваков о событиях в Харькове в 2014 году: штурм длился 17 минут, это отрезвило россиян". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала года на блокпостах Славянской оперативной зоны ООС задержаны 45 сепаратистов

5 апреля, 20:09

Сквозь стоп-контроль прошло почти 200 000 граждан

Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию

3 апреля, 13:03

Запрет не касается рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

Генерал озвучил сценарий масштабного вторжения России

Хамес получил европейское гражданство

Диетолог назвала самый полезный суп

9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Вчера, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Вчера, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Вчера, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

В Кремле признались, какой президент Украины нужен Кремлю