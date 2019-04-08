Арсен Аваков о событиях в Харькове в 2014 году: штурм длился 17 минут, это отрезвило россиян

Тогда было принято беспрецедентное решение о штурме Харьковской облгосадминистрации

Арсен Аваков о событиях в Харькове в 2014 году: штурм длился 17 минут, это отрезвило россиян 2019-04-08T21:59:38+03:00 Харьков Тогда было принято беспрецедентное решение о штурме Харьковской облгосадминистрации

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что 5 лет назад Харьков удалось спасти от пророссийских сепаратистов только благодаря решительным действиям. На штурм ХОГА понадобилось 17 минут.

Противостояние в Харькове между пророссийскими сепаратистами и сторонниками единой Украины началось с ноября 2013 года. Высшей точкой противостояния стали события 6-7 апреля 2014 года, которые сопровождались захватом здания ОГА и провозглашением так называемой "Харьковской народной республики", которые завершились поражением сторонников "ХНР". Город был спасен от сепаратистов.

Вечером 7 апреля "альтернативные депутаты" в здании ОГА провозгласили т.н. "Харьковскую народную республику". Провозглашалось назначение референдума о статусе региона при посредничестве России, а также государственный суверенитет самопровозглашенной республики.

"В то время Харьков видел, что происходит в Донецке. И спокойный, интеллигентный Харьков решил, что нам этого не надо. В Харькове нашлись представители элиты, которые взяли на себя ответственность освободиться город от нечести", – рассказал глава МВД. – "Мы готовились к защите Харькова. Тогда даже пришлось игнорировать проявления агрессии, когда центром города ходили молодые парни с битами и российскими флагами. Они разгромили местную телестудию, магазины".

Утром 8 апреля тогда еще в. о. министра внутренних дел Арсен Аваков заявил о проведении в Харькове антитеррористической операции. В рамках операции был перекрыт центр города и станции метро. "Ягуар", под командованием тогдашнего командующего НГУ Степана Полторак, освободил здание областной государственной администрации.

Арсен Аваков отметил, что тогда было принято беспрецедентное решение о штурме Харьковской облгосадминистрации, чтобы освободить ее от сепаратистов.

"Мы решились на штурм. Мы не могли представить, как это – стрелять в людей. Мы еще не могли отойти от страшных смертей на Майдане. На весь штурм понадобилось 17 минут. Задержали 74 человек. Это также было беспрецедентно. Это была отрезвляющая нота, которая показала россиянам, что с Харьковом это не пройдет", – подчеркнул министр.

Напомним, в Донецкой области главе сельсовета вынесли приговор за сепаратизм. Экс-чиновник был признан виновным в посягательстве на целостность Украины.

Напомним, ранее по подозрению в посягательстве на целостность Украины был арестован глава сельсовета поселка Новолуганское. Мужчину обвиняют в том, что он помогал в организации и проведении так называемого "референдума" оккупантов в 2014 году.

Стоит напомнить также, что боевики так называемой "ДНР" поднимали вопрос проведения не только "выборов" "главы и парламента", но и нового "референдума" о "государственном статусе".

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявлял, что Путин предлагает провести референдум на Донбассе, чтобы оправдать действия России.

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