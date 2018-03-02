Днепр и область атакует снежный циклон: последствия непогоды

Сегодня, 06:26

Из-за снегопадов в городе и области была перекрыта международная трасса, в аэропорту отменили рейсы, автомобилисты застряли в длинных пробках

На мосту. Из-за аварии, в которой столкнулись четыре автомобиля, образовалась длинная пробка. Фото: dp.informator.ua
На мосту. Из-за аварии, в которой столкнулись четыре автомобиля, образовалась длинная пробка. Фото: dp.informator.ua

Уже второй день Днепр и область атакует снежный циклон: 1 марта из-за снегопадов в городе и области была перекрыта международная трасса, в аэропорту отменили рейсы, автомобилисты застряли в длинных пробках. "Сегодня" выяснила, как город пережил вторую серию снегопадов и как справлялись со стихией коммунальщики и спасатели, которые готовятся к очередным капризам природы во второй половине дня.

Сильные порывы ветра и снег в ночь на четверг оставили без электроэнергии 9513 абонентов в 15 населенных пунктах. Только в Кривом Роге были обесточены 2188 абонентов, а в Днепре — 1715. Капризы погоды повлекли за собой и проблемы с водопроводом — в Верхнеднепровском районе без питьевой воды вчера остались 505 семей.

Особенно сложно в непогоду пришлось автомобилистам. Спасатели в городе и области выезжали на помощь водителям, которые угодили в снежный капкан, около 20 раз. Также международная трасса Днепр — Николаев через Кривой Рог временно была закрыта для общественного и грузового транспорта.

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Фуры. Не пускали в Днепр и на трассу Днепр — Николаев. Фото: dp.informator.ua

В Днепре же решили не усложнять и без того непростую ситуацию на дорогах и не пустили в город фуры — для грузового транспорта въезды были закрыты до утра 1 марта.

"Водители фур отдыхают эту ночь, спят, пьют чай и просто ждут утра. За ночь областной центр отсыпется и почистится. Межгородские дороги чистим и посыпаем", — написал в соцсети советник губернатора Юрий Голик.

Однако километровых пробок в Днепре избежать не удалось: в четверг на Кайдакском мосту столкнулось два автомобиля Toyota, Lada и Daewoo. К счастью, никто серьезно не пострадал.

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Спасатели. Помогали машинам выбраться из снежного плена 20 раз. Фото: dp.informator.ua

Пешеходы же в Днепре также ощутили разгул стихии: из-за нерасчищенных тротуаров передвигаться пришлось по проезжей части. "Интервал между маршрутками увеличился, поэтому было сложно сесть в забитый транспорт. Дороги расчищены, но по тротуарам ходить невозможно. Убирают только возле магазинов. Даже возле школ ничего не убрано", — делится с "Сегодня" днепрянка Наталья Грищенко.

Снег внес изменения и в работу аэропорта, где три рейса из Киева задерживались, а два и вовсе отменили.

Ранее мы писали, что Днепропетровскую область замело снегом: последствия непогоды.

Также сообщалось, что непогода оставила харьковчан без тепла и электричества.

Кроме того, мы писали, что Азовское море поднялось до "стихийной отметки" и отрезало Арабатскую стрелку от материка.

Также напомни, что на Одесскую область обрушился сильный снегопад.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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