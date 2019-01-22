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Дело о крупном ДТП в центре Харькова: нарколог призналась – Зайцева была в сознании и здравом уме

Сегодня, 19:13

Федирко рассказала о состоянии обвиняемой сразу же после ДТП

Дело о крупном ДТП в центре Харькова: нарколог призналась – Зайцева была в сознании и здравом уме //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/730/05a/5c473005a3ea6.png //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/730/05a/5c473005a3ea6.png Харьков Федирко рассказала о состоянии обвиняемой сразу же после ДТП

Нарколог Елена Федирко, осматривавшая участников ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек, не смогла ответить, могли ли опиаты повлиять на поведение перед трагедией обвиняемой Елены Зайцевой.

В то же время, врач заверила, что состояние водителя Lexus не соответствовало наркотическому опьянению, передает NewsRoom.

По словам Федирко, после аварии девушка находилась в сознании и здравом уме, а остальные признаки – суженные зрачки и неуверенная походка – могли соответствовать черепно-мозговой травме и сотрясению мозга.

Врач добавила, что обвиняемая сообщала ей об употреблении за день до трагедии таблетки пенталгина. При этом свидетель запуталась в показаниях о том, какое количество психотропных веществ является достаточным для вывода о наркотическом опьянении.

Кроме того, Федирко ответила, что не знает, могли ли найденные в моче Алены Зайцевой опиаты повлиять на поведение водителя Lexus. Защите обвиняемой, в свою очередь, врач подтвердила, что пенталгин полностью выводится из организма за 72 часа.

Стоит напомнить, что Федирко вызывали в суд для дачи показаний 7 августа 2018 года, однако врач-нарколог не пришла и судья Виктор Попрас обязал полицию разыскать эксперта и доставить ее для дачи показаний. 

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.

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