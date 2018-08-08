В суде по делу о страшном ДТП в Харькове возникли проблемы с экспертами

Сегодня, 15:33

Эксперты не смогли назвать скорость машины Зайцевой, а нарколог не пришла на заседание

Фото: Л. Грубник, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Л. Грубник, "Сегодня"

В Харькове 7 августа на заседание суда по делу о смертельной аварии в центре города не пришла врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Елену Зайцеву сразу после ДТП.

Судья Виктор Попрас обязал полицию разыскать эксперта и доставить ее в зал заседаний для дачи показаний. Как сообщает издание "Город Х", следующее заседание назначено на 11 сентября.

Последними допрошенными стали эксперты – Анна Роман и Юлия Несетенко, которые не смогли ответить на главный вопрос – с какой скоростью двигался автомобиль Зайцевой.

"Исследование скорости проводили эксперты. Они определяли, можно ли посчитать скорость на определенном отрывке видео. Я могу только посчитать по этим кадрам, которые они предоставили, только время", – заявила специалист в сфере видео- и звукозаписи Анна Роман.

В свою очередь, фототехник Юлия Нестеренко, проводившая судебно-техническую экспертизу, заявила, что "для установления скорости нужно определить расстояние, которое преодолел автомобиль, а это ни на одном видео сделать не удалось".

"Траектория движения видна, но контуры нечеткие, поэтому определить ничего не получилось", – резюмировала она. В то же время специалист не смогла продемонстрировать хоть одно фото в подтверждение своих слов.

Напомним, ранее стало известно, что адвокаты Зайцевой рассчитывают на смягчающие обстоятельства, и потребовали освободить ее из СИЗО из-за "угрозы для жизни" клиентки.

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.
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