Дело о смертельном ДТП в Харькове: появились неожиданные данные о важном свидетеле

Один из важных свидетелей по делу о масштабном ДТП в центре Харькова – врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первое обследование подозреваемой Елены Зайцевой, все время после увольнения находилась дома и никуда не исчезала, вопреки сообщениям о ее исчезновении. Об этом сообщает "Город Х".

Выяснилось, что врач не только не скрывалась, но ее даже никто не разыскивал: после того, как Федирко уволилась из больницы по собственному желанию, она находилась дома и ухаживала за больной мамой.

Стоит добавить также, что и полицейские, и судья этого резонансного дела имели информацию о ее местонахождении.

Фото: gx.net.ua

Напомним, ранее стало известно, что адвокаты Зайцевой рассчитывают на смягчающие обстоятельства, и потребовали освободить ее из СИЗО из-за "угрозы для жизни" клиентки.

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.