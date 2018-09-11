Дело о смертельном ДТП в Харькове: стало известно, куда пропала важный свидетель

Сегодня, 16:13

Врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву, не уже несколько раз не появлялась на заседаниях суда

Фото: Л. Грубник, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Л. Грубник, "Сегодня"

Врач-нарколог Елена Федирко, которую разыскивает полиция как основного свидетеля по делу о смертельном ДТП на Сумской в Харькове, выехала на неподконтрольную Украине территорию. Об этом стало известно в зале Киевского райсуда Харькова, сообщает "Укринформ".

"Как только что сказал следователь, с 17 августа по 3 сентября осуществлялся выезд в квартиру Федирко, однако двери никто не открывал. 6 сентября двери открыла женщина примерно 35 лет и сказала, что Федирко выехала на территорию, неподконтрольную Украине. Таким образом, решение о доставке Федирко в суд не выполнено", – подчеркнул судья Виктор Попрас.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на заседание суда 7 августа по делу о резонансом ДТП не пришла врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Елену Зайцеву сразу после трагедии. Судья Виктор Попрас, в свою очередь, обязал полицию разыскать эксперта и доставить ее в зал заседаний для дачи показаний. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.
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