День флага в Харькове: здание ОГА украсят изображением в 3D

День флага - дата, история и традиции / Фото: Pixabay

В Харькове, который 23 августа вместе с Днем флага отмечает также День города, на здании областной государственной администрации появится 3D-изображение украинского флага.

Как сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Анатолий Бабичев, для жителей и гостей города было подготовлено шоу на патриотическую тематику, увидеть которое можно будет в темное время суток.

"23 августа, в День государственного Флага и День города, на здании ХОГА традиционно мы вывешиваем украинский стяг. В этом году будут использованы современные технологии и его покажут в виде 3D-проекции", – рассказал Бабичев.

Стоит напомнить, что в честь Дня города харьковчане получили целый ряд "подарков". Среди них – открытие обновленного сада имени Шевченко, реконструкция которого началась еще в 2016-м году.

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Также будет запущен новый фонтан у зоопарка и продемонстрируют "Каскад" после реконструкции. Так, у входа в зоопарк гостей и жителей города отныне будет встречать необычный водоем с "живыми" обезьянками, которые двигаются и играют на музыкальных инструментах.

Кроме того, в рамках празднования Дня города и Дня Независимости состоится масштабный концерт с участием звезд шоу-бизнеса.

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню Государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

24 августа, в День Независимости Украины, в эфире выпуска "Сегодня" впервые пройдет награждение премией "Герои Сегодня". Спецвыпуск будет посвящен историям украинцев, поступки которых достойны особого уважения. На открытой площадке с видом на живописную панораму столицы, Олег Панюта и Анна Панова проведут эфир с использованием технологий дополненной реальности. Они расскажут зрителям "Сегодня" про знаковые события украинской независимости и познакомят с героями премии.

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