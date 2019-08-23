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День флага в Харькове: здание ОГА украсят изображением в 3D

23 августа, 14:29

В предыдущие годы на здании администрации вывешивали гигантское полотнище

День флага - дата, история и традиции

День флага - дата, история и традиции / Фото: Pixabay

В Харькове, который 23 августа вместе с Днем флага отмечает также День города, на здании областной государственной администрации появится 3D-изображение украинского флага.

Как сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Анатолий Бабичев, для жителей и гостей города было подготовлено шоу на патриотическую тематику, увидеть которое можно будет в темное время суток.

"23 августа, в День государственного Флага и День города, на здании ХОГА традиционно мы вывешиваем украинский стяг. В этом году будут использованы современные технологии и его покажут в виде 3D-проекции", – рассказал Бабичев.

Стоит напомнить, что в честь Дня города харьковчане получили целый ряд "подарков". Среди них – открытие обновленного сада имени Шевченко, реконструкция которого началась еще в 2016-м году.

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Также будет запущен новый фонтан у зоопарка и продемонстрируют "Каскад" после реконструкции. Так, у входа в зоопарк гостей и жителей города отныне будет встречать необычный водоем с "живыми" обезьянками, которые двигаются и играют на музыкальных инструментах.

Кроме того, в рамках празднования Дня города и Дня Независимости состоится масштабный концерт с участием звезд шоу-бизнеса.

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24 августа отмечаем День Независимости Украины 2019 Фото: goodfon

Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню Государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

24 августа, в День Независимости Украины, в эфире выпуска "Сегодня" впервые пройдет награждение премией "Герои Сегодня". Спецвыпуск будет посвящен историям украинцев, поступки которых достойны особого уважения. На открытой площадке с видом на живописную панораму столицы, Олег Панюта и Анна Панова проведут эфир с использованием технологий дополненной реальности. Они расскажут зрителям "Сегодня" про знаковые события украинской независимости и познакомят с героями премии.

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Харьков флаг ОГА харьковская ога День флага

Источник: Сегодня

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