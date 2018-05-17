ДТП на Сумской в Харькове: видео показало, что Зайцева ехала на красный

Сегодня, 21:06

Изучение видеозаписей продолжится на очередном заседании суда 22 мая

На месте трагедии. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko
На месте трагедии. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

В Киевском райсуде Харькова на заседании по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года изучали видеозаписи, которые доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих водителей.

Об этом журналистам рассказал прокурор Игорь Омельченко, сообщает Укринформ.

"Видеозаписи, которые сегодня изучил суд, доказали нарушения правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения. По первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый", – отметил прокурор.

По его словам, обоим фигурантам предложили установить скорость движения их автомобилей экспериментальным путем, однако они отказались.

"По словам Дронова, Зайцева двигалась со скоростью 100-120 км в час. Зайцева же не смогла указать скорость автомобиля Дронова, но заявила, что сама двигалась со скоростью 80 км в час", – добавил прокурор.

По его словам, изучение видеозаписей продолжится на очередном заседании суда 22 мая.

Как сообщалось, 11 мая в Киевском райсуде Харькова на заседании по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года на улице Сумской огласили выводы автотехнической экспертизы: оба автомобиля были технически исправны.

Напомним, 18 октября в результате жуткой аварии на перекрестке Сумской и переулка Мечникова погибли шесть человек и еще пятеро пострадали. По версии следствия, после столкновения Volkswagen Touareg и Lexus RX 350 "японец" вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Сейчас оба водителя находятся под стражей.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями. После ДТП мужчина лег в больницу и первое время находился в статусе свидетеля.

Уголовное производство было открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД"). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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