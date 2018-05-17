ДТП с шестью жертвами на Сумской в Харькове: суд изучает видеозапись с камеры

Сегодня в Киевском районном суде Харькова изучают видеозапись с камеры "Триолан" на Сумской, сделанную во время жуткого ДТП с шестью погибшими.

Просмотр видео вызвал противоположную реакцию у защиты участников аварии. Так, в частности, адвокат водителя Lexus заявила, что вторая машина не остановилась в положенной зоне, хотя у Дронова была такая возможность.

"Мы хорошо видим, что когда Volkswagen Touareg подъезжал к перекрестку, ему горел красный. И ничего не мешало затормозить перед светофором, расположенным с правой стороны", – отметила Юлия Козырь.

В ответ защитник Дронова Сергей Перепелица заявил, что его клиент остановился перед перекрестком, так как ориентировался на дублирующий светофор.

Обвинение, в свою очередь, утверждает, что водителя Touareg выехал на желтый, однако затем притормозил и снова начал движение только на зеленый свет.

Для Зайцевой в этот момент уже действовал запрещающий сигнал.

Кроме просмотра видеозаписи на сегодняшнем заседании планируют изучить экспертизы, в том числе о скорости автомобилей, а также ознакомиться с письменными доказательствами.

Напомним, 18 октября в результате жуткой аварии на перекрестке Сумской и переулка Мечникова погибли шесть человек и еще шесть пострадали. По версии следствия, после столкновения Volkswagen Touareg и Lexus RX 350 "японец" вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Сейчас оба водителя находятся под стражей.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями. После ДТП мужчина лег в больницу и первое время находился в статусе свидетеля.

Уголовное производство было открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД"). В данный момент оба подозреваемых – Алена Зайцева и Геннадий Дронов – находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.