ДТП в Харьковской области: один человек погиб, четверо – пострадали

В воскресное утро в Харьковском регионе произошли дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали люди. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

Первая авария произошла в поселке Краснокутск в 4:00. 25-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и на скорости влетел в забор. От удара погиб 30-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье. Водителя и еще одного пассажира доставили в больницу.

"Состояние их здоровья удовлетворительное", – уточняют в полиции.

А около 6:30 в Харькове, на переулке Банном, автомобиль Skoda влетел в столб.

"Водитель и пассажир автомобиля попали в больницу", – говорят в отделе коммуникации.

Обстоятельства обоих аварий устанавливаются.

Напомним, под Харьковом Audi на скорости влетел в стоявший на обочине грузовик. В результате аварии погибли водитель и три пассажира иномарки.



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