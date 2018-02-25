ДТП в Харьковской области: один человек погиб, четверо – пострадали
Обстоятельства происшествий устанавливает полиция
В воскресное утро в Харьковском регионе произошли дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали люди. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.
Первая авария произошла в поселке Краснокутск в 4:00. 25-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и на скорости влетел в забор. От удара погиб 30-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье. Водителя и еще одного пассажира доставили в больницу.
"Состояние их здоровья удовлетворительное", – уточняют в полиции.
А около 6:30 в Харькове, на переулке Банном, автомобиль Skoda влетел в столб.
"Водитель и пассажир автомобиля попали в больницу", – говорят в отделе коммуникации.
Обстоятельства обоих аварий устанавливаются.
Напомним, под Харьковом Audi на скорости влетел в стоявший на обочине грузовик. В результате аварии погибли водитель и три пассажира иномарки.
Ранее в Харьковской области произошло жуткое ДТП. Спасателям довелось вырезать из обломков женщину-водителя.
Как сообщалось, Киевский районный суд начал слушать дело о смертельном ДТП, которое 18 октября прошлого года на улице Сумской унесло жизни шести людей, еще шестеро получили травмы.
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