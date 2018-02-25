ДТП в Харьковской области: один человек погиб, четверо – пострадали

Вчера, 19:25

Обстоятельства происшествий устанавливает полиция

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В воскресное утро в Харьковском регионе произошли дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали люди. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

Первая авария произошла в поселке Краснокутск в 4:00. 25-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и на скорости влетел в забор. От удара погиб 30-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье. Водителя и еще одного пассажира доставили в больницу.

"Состояние их здоровья удовлетворительное", – уточняют в полиции.

А около 6:30 в Харькове, на переулке Банном, автомобиль Skoda влетел в столб.

"Водитель и пассажир автомобиля попали в больницу", – говорят в отделе коммуникации.

Обстоятельства обоих аварий устанавливаются.

Напомним, под Харьковом Audi на скорости влетел в стоявший на обочине грузовик. В результате аварии погибли водитель и три пассажира иномарки.

Ранее в Харьковской области произошло жуткое ДТП. Спасателям довелось вырезать из обломков женщину-водителя.

Как сообщалось, Киевский районный суд начал слушать дело о смертельном ДТП, которое 18 октября прошлого года на улице Сумской унесло жизни шести людей, еще шестеро получили травмы.
авария, ДТП, под Харьковом

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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