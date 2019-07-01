Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

"Европейская Солидарность" обжаловала в суде возвращение проспекта имени Жукова в Харькове

1 июля, 15:24

Политсила считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины

Снесенный памятник Жукову в Харькове
Снесенный памятник Жукову в Харькове. Фото: Нацполиция

Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения городского совета, который вернул проспекту имени украинского правозащитника Петра Григоренко имя советского маршала Жукова.

"Европейская Солидарность" в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".

"Европейская Солидарность" считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы нашего государства имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям против украинского народа, сообщает пресс-служба партии.

Напомним, что ранее депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова. Потом появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, жукова, уголовное производство, городской совет, Григоренко, Закон Украины, Европейская солидарность

Вы сейчас просматриваете новость " "Европейская Солидарность" обжаловала в суде возвращение проспекта имени Жукова в Харькове". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проспект Бандеры декоммунизировали дважды: что нужно знать о переименованиях в Киеве

26 июня, 19:03

Киевский админсуд отменил решение о переименовании двух столичных проспектов

В суде пояснили, почему отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

26 июня, 14:28

Считают, что для новых названий было мало оснований

15 наших звезд, которые умерли молодыми

От чего спасет хурма

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Звезды, которые все бросили и уехали в деревню

13-летняя дочь Джоли и Питта готовится к смене пола

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Аброськин рассказал, кто массово "минирует" Украину

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Когда у человека наступает старость

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь