"Европейская Солидарность" обжаловала в суде возвращение проспекта имени Жукова в Харькове
Политсила считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины
Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения городского совета, который вернул проспекту имени украинского правозащитника Петра Григоренко имя советского маршала Жукова.
"Европейская Солидарность" в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".
"Европейская Солидарность" считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы нашего государства имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям против украинского народа, сообщает пресс-служба партии.
Напомним, что ранее депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова. Потом появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.
Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.
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