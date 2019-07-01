"Европейская Солидарность" обжаловала в суде возвращение проспекта имени Жукова в Харькове

Политсила считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины

Снесенный памятник Жукову в Харькове. Фото: Нацполиция

Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения городского совета, который вернул проспекту имени украинского правозащитника Петра Григоренко имя советского маршала Жукова.

"Европейская Солидарность" в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".

"Европейская Солидарность" считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы нашего государства имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям против украинского народа, сообщает пресс-служба партии.

Напомним, что ранее депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова. Потом появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.

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