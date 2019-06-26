В Харькове на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова

Таблички уже установили на домах вдоль проспекта № 17, 19, 21, 23, 31

В Харькове на проспекте Григоренко неизвестные заменяли таблички с названием улицы на "проспект маршала Жукова", сообщает UA Харьков.

Очевидец Сергей Тимохин рассказал, что знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что в его соседей пытаются проникнуть неизвестные.

На место вызвали полицию. Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра.

Таблички уже установили на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Напомним, что ранее депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова. Потом появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко. А националисты ранее снесли памятник Жукову.

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