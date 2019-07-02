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Гибель трехлетней девочки в Харьковской области: двух полицейских подозревают в халатности

2 июля, 16:00

Бабушка заявляла об избиениях ребенка, но ювеналы формально провели проверки

Фото: Pixabay

Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в служебной халатности двум инспекторам ювенальной превенции, которая привела к гибели трехлетней девочки в Купянском районе. Об этом сообщила пресс-служба обвинителей.

По данным следствия, местная жительница неоднократно обращалась в полицию с жалобами на жестокое обращение с ее внучкой. По словам женщины, мать и отчим "воспитывали" ребенка при помощи кулаков. Однако 25-летняя сотрудница ювенальной превенции не стала проверять условия проживания семьи. Вместо этого правоохранительница удовлетворилась разговором с матерью девочки и прекратила расследование. 

Тогда бабушка забрала малышку и доставила в больницу, где медики выявили у пострадавшей многочисленные ушибы и синяки. Следователи открыли уголовное производство по статье 125 УК Украины ("нанесение легких телесных повреждений"). Ювеналам поручили проверить семью и допросить родителей, но они халатно отнеслись к своим обязанностям. В частности, 21-летний сотрудник полиции ограничился телефонным разговором с отчимом и несколькими визитами домой, во время которых ему и соцработникам не открывали двери. При этом страж порядка не инициировал изъятие малышки из семьи.

В сентябре прошлого года трехлетняя девочка скончалась. Мать попыталась выдать случившееся за несчастный случай, однако экспертиза выявила многочисленные телесные повреждения. Причиной смерти ребенка стало кровоизлияние с отеком головного мозга, которые вероятно привели к возврату пищи из желудка в дыхательные пути. Сейчас ее родителям грозит пожизненное лишение свободы.

Ювеналам, в свою очередь, объявили подозрение по статье 367 УК Украины ("служебная халатность, повлекшая гибель малолетнего ребенка"). Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Луганской области родители держали на цепи шестилетнего сына.

Напомним, харьковские копы забрали ребенка у родителей, которые над ним издевались. Полиция открыла уголовное производство за нанесение ребенку телесных повреждений.

Ранее мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.


Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.

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Тег мать, халатность, гибель детей, подозрение, отчим, насилие в семье, жестокое обращение, семейное насилие

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