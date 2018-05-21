Харьковчане потребовали установить туалеты в местах отдыха

Сегодня, 14:16

В Харькове предложили оборудовать туалетами парки, скверы, детские и спортивные площадки

Фото: z55.d.sdska.ru
Фото: z55.d.sdska.ru

В мэрию Харькова житель города подал петицию, в которой потребовал установить туалеты в местах общественного отдыха. Документ был зарегистрирован на сайте горсовета.

"В местах массового пребывания людей (скверах, парках, детских и спортивных площадках) установить биотуалеты или стационарные туалеты, пусть даже на платной основе", – предлагает автор обращения Вадим Стремоухов.

Также в своей инициативе харьковчанин выразил уверенность в том, что после реализации его предложений люди "не будут ходить по своим нуждам по подворотням, гаражам, дворам".

"Даже детей под деревья водят.  Нужно начать с людей, а потом следить за собаками и котами", – резюмировал он. Обращение было зарегистрировано на сайте мэрии 21 мая. На момент публикации материала его поддержали 18 человек. 

Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с требованием ограничить продажу алкоголя и сигарет в ночное время. Как считает автор обращения, это позволит сделать город более безопасным.

Также мы писали о том, что после трагической аварии в центре города, которая унесла жизни шести людей, на сайте Харьковского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой установить видеонаблюдение на дорогах города.
Харьков, туалет, петиция

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Источник:

"Сегодня"

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