Харьковчане потребовали установить туалеты в местах отдыха

В мэрию Харькова житель города подал петицию, в которой потребовал установить туалеты в местах общественного отдыха. Документ был зарегистрирован на сайте горсовета.

"В местах массового пребывания людей (скверах, парках, детских и спортивных площадках) установить биотуалеты или стационарные туалеты, пусть даже на платной основе", – предлагает автор обращения Вадим Стремоухов.

Также в своей инициативе харьковчанин выразил уверенность в том, что после реализации его предложений люди "не будут ходить по своим нуждам по подворотням, гаражам, дворам".

"Даже детей под деревья водят. Нужно начать с людей, а потом следить за собаками и котами", – резюмировал он. Обращение было зарегистрировано на сайте мэрии 21 мая. На момент публикации материала его поддержали 18 человек.

Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с требованием ограничить продажу алкоголя и сигарет в ночное время. Как считает автор обращения, это позволит сделать город более безопасным.

Также мы писали о том, что после трагической аварии в центре города, которая унесла жизни шести людей, на сайте Харьковского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой установить видеонаблюдение на дорогах города.