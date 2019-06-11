Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Избитый на "Барабашово" телеоператор переведен в другую больницу

11 июня, 12:27

Состояние Вадима Макарюка остается крайне тяжелым

Вадим Макарюк. Фото: Facebook
Вадим Макарюк. Фото: Facebook.

Оператора службы новостей "Вісті" и "24 канала" Вадима Макарюка, пострадавшего в столкновении на рынке "Барабашово", перевели в Харьковскую городскую клиническую больницу №7.

Об этом сегодня сообщила в Facebook журналистка Ольга Калениченко.

"Вадика перевели в 7 городскую больницу, так как там имеется лучше оборудование и более квалифицированные врачи по его проблеме", - написала она.

Врачи диагностировали у пострадавшего оператора геморрагический инсульт, который произошел из-за кровоизлияния в мозг после избиения, передает Kharkiv today.

Журналистка добавила, что состояние Вадима Макарюка крайне тяжелое.

"Из разговора с заведующим отделением: сейчас речь идет о том, чтобы он вообще выжил", - добавила Калениченко.

Напомним, оператор службы новостей "Вісті" и "24 канала" Вадим Макарюк вел съемку конфликта на рынке "Барабашово" 7 июня, где его избила группа из нескольких человек. Также из его видеокамеры забрали карту памяти.

По данным полиции, 50 человек зашли вечером 7 июня на территорию рынка, чтобы выяснить с предпринимателями спор имущественного характера. Затем начался конфликт.

Как сообщалось, под Николаевом произошла массовая драка с таксистами.

Также мы сообщали о массовой драке со стрельбой в Днепре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, барабашово, избиение, оператор, Нацкорпус

Вы сейчас просматриваете новость " Избитый на "Барабашово" телеоператор переведен в другую больницу". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовая драка в Харькове: в стычке на "Барабашово" пострадали восемь человек

8 июня, 16:25

Среди пострадавших оказался журналист местного телеканала

В Харькове сообщили о минировании десятков торговых центров, вокзала и аэропорта

23 мая, 20:30

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории

Как понять, что в организме не хватает магния

10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

10 причин почему жить одному — здорово

10 удивительных правил французских мам

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Почему нельзя спать ногами к двери: ответ удивит

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь