Избитый на "Барабашово" телеоператор переведен в другую больницу

Состояние Вадима Макарюка остается крайне тяжелым

Вадим Макарюк. Фото: Facebook.

Оператора службы новостей "Вісті" и "24 канала" Вадима Макарюка, пострадавшего в столкновении на рынке "Барабашово", перевели в Харьковскую городскую клиническую больницу №7.

Об этом сегодня сообщила в Facebook журналистка Ольга Калениченко.

"Вадика перевели в 7 городскую больницу, так как там имеется лучше оборудование и более квалифицированные врачи по его проблеме", - написала она.

Врачи диагностировали у пострадавшего оператора геморрагический инсульт, который произошел из-за кровоизлияния в мозг после избиения, передает Kharkiv today.

Журналистка добавила, что состояние Вадима Макарюка крайне тяжелое.

"Из разговора с заведующим отделением: сейчас речь идет о том, чтобы он вообще выжил", - добавила Калениченко.

Напомним, оператор службы новостей "Вісті" и "24 канала" Вадим Макарюк вел съемку конфликта на рынке "Барабашово" 7 июня, где его избила группа из нескольких человек. Также из его видеокамеры забрали карту памяти.

По данным полиции, 50 человек зашли вечером 7 июня на территорию рынка, чтобы выяснить с предпринимателями спор имущественного характера. Затем начался конфликт.

Как сообщалось, под Николаевом произошла массовая драка с таксистами.

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