Каникулы в Харькове: куда и за сколько можно отправить ребенка

Досуг в городе обойдется минимум в 140 грн, а смена в лагере — 5900 грн

Летние каникулы — повод для детворы хорошо отдохнуть и повеселиться, а вот для родителей это очередная порция вопросов, как и где организовать досуг чада. "Сегодня" выяснила, во сколько обойдется отдых в привычных детских лагерях области и что предлагают детворе в городских условиях.

В этом году областные чиновники собираются оздоровить детей в 735 детских лагерях и одном палаточном городке. В списке есть учреждения как с дневным пребыванием, так и оздоровительные, труда и отдыха. В облгосадминистрации говорят, что на летний отдых планируют отправить 227 900 детей.

"Постоянно работает областной штаб по оздоровлению и отдыху детей, где, помимо сотрудников ХОГА, задействованы представители соответствующих структур санитарно-эпидемиологических и правоохранительных органов, ГСЧС", — сообщил вице-губернатор Анатолий Бабичев.

Стоимость пока озвучили предварительную — 5903 грн за 21 день в обычном лагере, а в санатории смена обойдется в 7245.

АЛЬТЕРНАТИВА. Однако родители все чаще отдают предпочтение частным лагерям самых разнообразных направлений: спортивные, танцевальные, языковые, технические. В некоторых за 7000—8000 грн в течение 12 дней обещают не только оздоровить ребенка, кормить его пять раз в день, но также интенсивно заниматься английским, ментальной арифметикой и скорочтением.

Игры, квесты и мастер-классы — прилагаются. В танцевальном лагере на Коробовых Хуторах за 10 дней, которые обойдутся в 5500 грн, детворе предлагают подучить английский, позаниматься с профессиональными танцорами и пройти мастер-классы по приготовлению жареного мороженого, по стрельбе из лука и макияжу.

В ГОРОДЕ. В Харькове все больше появляется дневных лагерей, где ребенок может быть занят, как полдня, так и до 18:00. Направления в работе этих учреждений самые разные. Кто-то делает акцент на экскурсиях и мастер-классах.

"В программе нашего лагеря есть экскурсии, пикники, мастер-классы, квесты и дни профессий. Детки от 7 до 10 лет находятся с 8:00 о 14:00", — рассказывает руководитель ДК "Апельсин" Анна Кульченко.

Пребывание в таком лагере обойдется в 200 грн со своим питанием, а перекус предоставляют в детском клубе.

В новом сезоне хотят оздоровить больше 200 тыс. детей. Фото: kharkivoda.gov.ua

Детворе предлагают также освоить новые навыки. Так, за 140 грн в день в городском спортивно-бильярдном лагере школьники от 7 лет в течение двух недель будут оттачивать мастерство, вооружившись кием, играть в шахматы и настольный теннис.

Родители говорят, что отдых в городе — хорошая альтернатива привычным лагерям. Харьковчанка Татьяна Ландесман 7-летнего сына Максима планирует отправить на такой отдых уже третий раз.

"В городском лагере "Гравитация" есть "дача", где дети могут быть на свежем воздухе, и локация в центре города. В этот раз выбрали для сына программу "Путешествия", где будут учить, как готовиться и собираться в путешествия, расскажут о разных странах и лайфхаках", — рассказывает Татьяна.

А детям постарше предлагают посетить школу моды и дизайна с Машей Лосевой и поупражняться в финансовой грамотности. Пять дней занятий обойдутся в 2450 грн.

Ранее "Сегодня" разузнала, какие необычные варианты отдыха предлагают одесской детворе этим летом.

Напомним, при школах Запорожья на лето создадут 500 детских лагерей.