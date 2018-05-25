Каникулы в Харькове: куда и за сколько можно отправить ребенка

Сегодня, 07:42

Досуг в городе обойдется минимум в 140 грн, а смена в лагере — 5900 грн

В дневном лагере. Обещают проводить мастер-классы, экскурсии и дни профессий. Фото из архива А. Кульченко
В дневном лагере. Обещают проводить мастер-классы, экскурсии и дни профессий. Фото из архива А. Кульченко

Летние каникулы — повод для детворы хорошо отдохнуть и повеселиться, а вот для родителей это очередная порция вопросов, как и где организовать досуг чада. "Сегодня" выяснила, во сколько обойдется отдых в привычных детских лагерях области и что предлагают детворе в городских условиях.

В этом году областные чиновники собираются оздоровить детей в 735 детских лагерях и одном палаточном городке. В списке есть учреждения как с дневным пребыванием, так и оздоровительные, труда и отдыха. В облгосадминистрации говорят, что на летний отдых планируют отправить 227 900 детей.

"Постоянно работает областной штаб по оздоровлению и отдыху детей, где, помимо сотрудников ХОГА, задействованы представители соответствующих структур санитарно-эпидемиологических и правоохранительных органов, ГСЧС", — сообщил вице-губернатор Анатолий Бабичев.

Стоимость пока озвучили предварительную — 5903 грн за 21 день в обычном лагере, а в санатории смена обойдется в 7245.

АЛЬТЕРНАТИВА. Однако родители все чаще отдают предпочтение частным лагерям самых разнообразных направлений: спортивные, танцевальные, языковые, технические. В некоторых за 7000—8000 грн в течение 12 дней обещают не только оздоровить ребенка, кормить его пять раз в день, но также интенсивно заниматься английским, ментальной арифметикой и скорочтением.

Игры, квесты и мастер-классы — прилагаются. В танцевальном лагере на Коробовых Хуторах за 10 дней, которые обойдутся в 5500 грн, детворе предлагают подучить английский, позаниматься с профессиональными танцорами и пройти мастер-классы по приготовлению жареного мороженого, по стрельбе из лука и макияжу.

В ГОРОДЕ. В Харькове все больше появляется дневных лагерей, где ребенок может быть занят, как полдня, так и до 18:00. Направления в работе этих учреждений самые разные. Кто-то делает акцент на экскурсиях и мастер-классах.

"В программе нашего лагеря есть экскурсии, пикники, мастер-классы, квесты и дни профессий. Детки от 7 до 10 лет находятся с 8:00 о 14:00", — рассказывает руководитель ДК "Апельсин" Анна Кульченко.

Пребывание в таком лагере обойдется в 200 грн со своим питанием, а перекус предоставляют в детском клубе.

1527203980.9032

В новом сезоне хотят оздоровить больше 200 тыс. детей. Фото: kharkivoda.gov.ua

Детворе предлагают также освоить новые навыки. Так, за 140 грн в день в городском спортивно-бильярдном лагере школьники от 7 лет в течение двух недель будут оттачивать мастерство, вооружившись кием, играть в шахматы и настольный теннис.

Родители говорят, что отдых в городе — хорошая альтернатива привычным лагерям. Харьковчанка Татьяна Ландесман 7-летнего сына Максима планирует отправить на такой отдых уже третий раз.

"В городском лагере "Гравитация" есть "дача", где дети могут быть на свежем воздухе, и локация в центре города. В этот раз выбрали для сына программу "Путешествия", где будут учить, как готовиться и собираться в путешествия, расскажут о разных странах и лайфхаках", — рассказывает Татьяна.

А детям постарше предлагают посетить школу моды и дизайна с Машей Лосевой и поупражняться в финансовой грамотности. Пять дней занятий обойдутся в 2450 грн.

Ранее "Сегодня" разузнала, какие необычные варианты отдыха предлагают одесской детворе этим летом.

Напомним, при школах Запорожья на лето создадут 500 детских лагерей.
отдых, каникулы, школьники, родители, лето, лагерь, досуг, экскурсии, санатории

Вы сейчас просматриваете новость "Каникулы в Харькове: куда и за сколько можно отправить ребенка". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Оксана Козлова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Скандал из-за полицейских учений в Днепре: 60 малышей из детсада оказались под пулями, родители готовят иск в суд

23 Мая, 19:31

Полицейские на детях отрабатывали террористическую угрозу и хотели сделать тренировки максимально реальными

Харьков

Фото: pixabay

Отравление учеников в Харькове: появились подробности о том, что распылили в школе и состоянии детей

22 Мая, 17:49

Большинство учеников, доставленных в больницу, уже выписаны, тяжелых отравлений нет
Загрузка...

Психология

Мальчику нужна мужская модель поведения. Фото: pixabay

Правильное воспитание: как не вырастить маменькиного сынка

22 Мая, 11:39

Хорошая мама должна видеть в сыне не продолжение себя, а близкого, но совершенно автономного человека

Одесса

Фото: pixabay.com

Готовы ли одесские пляжи к отдыхающим: пандусы починили, а кабинки под замком

22 Мая, 09:39

Спецдежурные на пляжах будут помогать людям с особыми потребностями
Загрузка...