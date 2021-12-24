В Харькове завершили расследовать смертельное ДТП с 16-летним мажором – что известно

В Харькове завершилось досудебное расследование по делу о смертельном ДТП на проспекте Гагарина. В ближайшие дни обвинительный акт направят в суд.
Об этом сообщает спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Подробности
По делу о ДТП на проспекте Гагарина, случившемся 26 октября 2021 года, завершено досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, и ч. 1 ст. 383 УКУ — заведомо ложное сообщение о совершении преступления).
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Вывод последней технической экспертизы установил, что автомобиль подозреваемого в момент ДТП находился в исправном состоянии.
Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УК).
Что известно о ДТП?
- В Харькове 26 октября водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от машин оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что за рулем был подросток по имени Николай. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов – он "отметился" стрельбой в магазине, а также видео, где нарушает ПДД и материт полицейских.
- На следующий день, 27 октября полиция задержала 16-летнего водителя. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Вскоре в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения Николаю Харьковскому: его арестовали на 60 суток без права внесения залога.