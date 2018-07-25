На перекрестке в Харькове произошло тройное ДТП

Вчера, 13:54

После аварии один из водителей был госпитализирован

Фото: пресс-служба Нацполиции Харькова
Фото: пресс-служба Нацполиции Харькова

В Харькове на перекрестке улицы Петра Григоренко и Московского проспекта столкнулись Mercedes Vito, Toyota FJ Cruiser и Peugeot.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, авария произошла 25 июля около 11:20, а водителя Toyota госпитализировала бригада "скорой".

При этом врачи рассказали, что водитель получил гематомы и ссадины, а обстоятельства ДТП устанавливают оперативники.

Напомним, ранее в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком

А не так давно в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка. По словам водителя, мальчик выбежал на переход внезапно и он не успел затормозить. Ребенка с места аварии мальчика забрала "скорая помощь": ему диагностировали ушибы спины, локтя и грудной клетки.
авария, ДТП, Харьков

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Источник:

"Сегодня"

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