На перекрестке в Харькове произошло тройное ДТП

После аварии один из водителей был госпитализирован

В Харькове на перекрестке улицы Петра Григоренко и Московского проспекта столкнулись Mercedes Vito, Toyota FJ Cruiser и Peugeot.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, авария произошла 25 июля около 11:20, а водителя Toyota госпитализировала бригада "скорой".





При этом врачи рассказали, что водитель получил гематомы и ссадины, а обстоятельства ДТП устанавливают оперативники.

Напомним, ранее в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком.

А не так давно в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка. По словам водителя, мальчик выбежал на переход внезапно и он не успел затормозить. Ребенка с места аварии мальчика забрала "скорая помощь": ему диагностировали ушибы спины, локтя и грудной клетки.