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"Не хотел покидать Украину": в мэрии Харькова рассказали о состоянии Кернеса

17 сентября, 12:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Спикер заверил, что Кернес нормально перенес перелет

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого перевезли в немецкую клинику "Шарите", находится в сознании. Перелет он перенес нормально.

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Об этом на брифинге заявил спикер харьковской мэрии Юрий Сидоренко.

"Ночью он был доставлен специализированным самолетом в Германию. Он был доставлен в противоковидной капсуле. Почему? Потому что по последним протоколам больной транспортируется именно таким образом", – сказал он.

Также Сидоренко добавил, что больной не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких – он получает кислород через специальный аппарат.

"Он был абсолютно в сознании. В сознании он находится и сейчас", – заверил спикер.

Кроме того, он заявил, что сам Кернес не хотел покидать Украину, но под давлением родных и близких все же согласился на это.

"Сейчас он проходит обследование в больнице. И только после этого врачи определятся, каким образом, они будут его лечить дальше", – рассказал Сидоренко.

Отдельно он объяснил, с чем врачи связывают ухудшение состояния харьковского градоначальника.

"Ухудшение врачи связывают с ранениями, которые Геннадий Кернес получил 28 апреля 2014 года, когда во время пробежки на него было совершено покушение. В результате этого покушения был поврежден позвоночник и костной мозг, печень. От этого всего он отошел, но коронавирус спровоцировал не только воспаление легких, но и такой отголосок этого выстрела", – сказал спикер.

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Сидоренко заверил, что в настоящий момент жизни Кернеса ничего не угрожает.

"Сейчас состояние такое, как и было. Стабильно тяжелое", – резюмировал он.

Напомним, на днях городской голова Харькова Геннадий Кернес попал в больницу. Эта новость вызвала огромный ажиотаж в Сети и слухи вокруг нее.

Также появилась информация о том, что мэр впал в кому. В то же время директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал сайту "Сегодня", что больничный у мэра был открыт с 10 сентября, но состояние у него не было настолько тяжелым.

Позже стало известно, что самолет с Кернесом на борту приземлился в Германии. По неофициальной информации, его готовят к операции.

Кроме того, на днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

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Германия Харьков кернес коронавирус шарите геннадий кернес мэр Харькова

Источник: Сегодня

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