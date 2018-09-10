Небо над Харьковом превратилось в сцену авиафестиваля

В Харькове прошел фестиваль, во время которого зрителям показали свои умения лучшие пилоты вертолетов и самолетов со всей Украины. Полетать смогли и гости этого шоу.

Одним из участников фестиваля стал пилот вертолета Ми-2 Гарик Георков, который налетал уже более девяти тысяч часов. Уже через несколько секунд после взлета его воздушное судно ушло на первый вираж. После этого он устроил настоящий воздушный балет – горки, спирали и пируэты заворожили зрителей.

"Это самый лучший вертолет в мире. Чувство полета здесь не утеряно, как в современных машинах, где практически помогает управлять автопилот, много разных приборов", – признался летчик.

Также в небо поднимался и реактивный "Дельфин" – учебно-тренировочный самолет Л-29. Его пилот крутил фигуры высшего пилотажа одну за другой.

Полет в кабине этого самолета выиграл посетитель авиафестиваля, который признался, что для этого ему стоило приехать из самого Луцка.

"Сели просто в машину, и приехали на фестиваль. И вот повезло мне выиграть! Не летал никогда в жизни, никакой подготовки не проходил. Всем рекомендую! Прекрасно. Эмоции просто зашкаливают", – поделился впечатлениями гость фестиваля Виталий Калуш.

В свою очередь, летчики рассказали, что во время полетов они испытывают перегрузки, схожие с теми, что возникают у космонавтов – во время некоторых пируэтов вес человека увеличивается в восемь раз.

"Перегрузки от минус 4 до плюс 8. В полете мы все время с ним говорили. Я ему говорил, как себя вести, когда дышать, когда напрягать пресс. На земле таких ощущений не испытаешь", – объяснил летчик-испытатель Сергей Филатов, начальник Харьковского аэроклуба.

Свои "выкрутасы" продемонстрировал и спортивный Су-31, который полетал и боком, и вверх ногами. Его пилот – многократный призер Чемпионатов Европы по высшему пилотажу.

"Побед, знаете, я не считал. Ну, хватает. Если на соревнования мы летаем за медалями, то здесь мы летаем для зрителей. Для того, чтобы пацаны, которые по 10-12 лет, чтоб они заразились этим", – признался летчик-спортсмен Харьковского аэроклуба Алексей Агиевич.

Полеты над аэродромом продолжаются семь часов почти без перерывов. Авиафестиваль тут проходит в пятый раз, и с каждым годом становится все более масштабным и впечатляющим.

Напомним, недавно авиация Вооруженных сил Украины по приказу командующего Операцией объединенных сил генерала Сергея Наева провела учения с участием сил противовоздушной обороны. Среди прочего самолеты ВСУ учились прорывать системы ПВО "противника".

Также мы публиковали видео из кабины самолетов ВСУ. Военные отмечают, что авиация Воздушных сил, взаимодействие с которой многократно отработано, при необходимости придет на помощь в любой момент. Ведь для боевого самолета с оперативного аэродрома в район проведения операции Объединенных сил – считанные минуты лету.