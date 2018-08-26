Военные показали красивое видео из кабины самолетов ВСУ

Сегодня, 09:32

Авиация ВСУ готова за считанные минуты оказаться в зоне проведения ООС для атаки врага

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Вчера, 25 августа, украинские военные летчики отмечали День авиации Украины. В штабе Операции объединенных сил поздравили их с профессиональным праздником и показали впечатляющее видео.

Военные напомнили, что армейская авиация регулярно отрабатывает взаимодействие с другими войсками и всегда готова прикрыть.

"В операции Объединенных сил есть и авиационная компонента – вертолеты армейской авиации, экипажи и специалисты наземного обеспечения, которых мы искренне поздравляем с профессиональным праздником! Ну, и авиация Воздушных Сил, взаимодействие с которой многократно отработано, и, при необходимости, придет на помощь в любой момент. Ведь для боевого самолета с оперативного аэродрома в район проведения операции Объединенных сил – считанные минуты лету. И мы знаем, что мы – вместе. В единстве наша сила!", – говорят военные

Недавно военные показывали тренировки авиации Объединенных сил. Украинские летчики тренировались с единственной целью – стать асами летного дела, и скоординировано действовать в составе пар, звеньев, эскадрилий. В учениях участвовали МиГ-29, Су-25, Ми-24 и Ми-8.

Также командующий ВС ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов рассказывал, что ждут на пополнение авиапарка авиации ВСУ. В ближайшее время будет получено вооружение, способное эффективно противостоять средствам воздушного нападения.
авиация, военные, летчики, самолеты, ВСУ

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"Сегодня"

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