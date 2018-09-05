Самолеты ВСУ прорвали системы ПВО "противника": опубликовано эффектное видео

Авиация Вооруженных сил Украины по приказу командующего Операцией объединенных сил генерала Сергея Наева провела учения с участием сил противовоздушной обороны (ПВО), сообщает пресс-служба ООС.

В военных маневрах принимали участие силы и средства истребительной, штурмовой, транспортной авиации Воздушных Сил, армейской авиации Сухопутных войск, части и подразделения зенитных ракетных войск, ПВО, подразделения РТВ, РЭБ и разведки Воздушных Сил.

"В ходе тренировки отрабатывалось ведение радиолокационной разведки, прорыв системы ПВО, нанесения ударов штурмовой авиацией по определенным надводным и морским целям в условиях интенсивного применения средств ПВО и РЭБ, перехвата и уничтожения истребительной авиацией воздушных целей. Во время тренировки авиация Объединенных сил действовала из основных и оперативных аэродромов с отработкой вопросов рассредоточения. Цель тренировки достигнута, все задачи личным составом выполнены", – сообщили военные.

Напомним, в конце августа в Украине начались крупные военные учения "Шторм-2018" Военно-морских сил совместно с другими родами войск – авиация и корабли отражали "атаку с моря". Отрабатывалось отражение воздушного нападения противника, перегруппировка войск, подготовка районов к выполнению задач и осуществление противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Также мы публиковали видео из кабины самолетов ВСУ. Военные отмечают, что авиация Воздушных сил, взаимодействие с которой многократно отработано, при необходимости придет на помощь в любой момент. Ведь для боевого самолета с оперативного аэродрома в район проведения операции Объединенных сил – считанные минуты лету.