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Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции

Сегодня, 18:05

Дело вернули, чтобы Зайцева могла полностью ознакомиться с материалами дела

Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции
Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции. Фото: Facebook
Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/618/578/5ca618578586b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/618/578/5ca618578586b.jpg Харьков Дело вернули, чтобы Зайцева могла полностью ознакомиться с материалами дела

Харьковский апелляционный суд вернул дело об аварии с шестью погибшими на улице Сумской, где погибли шесть человек, в суд первой инстанции, для полного ознакомления с материалами производства Елены Зайцевой.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, 4 апреля судья Владимир Протасов принял постановление вернуть материалы, чтобы выполнить требования законодательства об обеспечении права участников на ознакомление с материалами дела.

Также стало известно, что в ходе проверки апелляционных жалоб судьей были установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства.

"Обвиняемой Зайцевой после оглашения приговора районным судом было подано заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Как установлено судом апелляционной инстанции, в материалах дела имеются сведения о частичном ознакомлении только с первым томом, в то время как дело состоит из тринадцати томов", – говорится в сообщении суда.

Напомним, вердикт суда по делу о ДТП на Сумской был вынесен 26 февраля. Оба подсудимых – Геннадий Дронов и Елена Зайцева – получили по 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание, предусмотренное за совершение ДТП.


Позже стало известно, что 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей.

Также мы писали, что Елена Зайцева, осужденная по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором шесть человек погибли и еще шестеро получили ранения, решила обжаловать вынесенный ей приговор. Соответствующую жалобу на решение Киевского райсуда от имени Зайцевой подала адвокат Юлия Плетнева. 

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым  фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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Тег Харьков, зайцева, дронов

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