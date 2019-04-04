Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции
Дело вернули, чтобы Зайцева могла полностью ознакомиться с материалами дела
Харьковский апелляционный суд вернул дело об аварии с шестью погибшими на улице Сумской, где погибли шесть человек, в суд первой инстанции, для полного ознакомления с материалами производства Елены Зайцевой.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, 4 апреля судья Владимир Протасов принял постановление вернуть материалы, чтобы выполнить требования законодательства об обеспечении права участников на ознакомление с материалами дела.
Также стало известно, что в ходе проверки апелляционных жалоб судьей были установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства.
"Обвиняемой Зайцевой после оглашения приговора районным судом было подано заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Как установлено судом апелляционной инстанции, в материалах дела имеются сведения о частичном ознакомлении только с первым томом, в то время как дело состоит из тринадцати томов", – говорится в сообщении суда.
Напомним, вердикт суда по делу о ДТП на Сумской был вынесен 26 февраля. Оба подсудимых – Геннадий Дронов и Елена Зайцева – получили по 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание, предусмотренное за совершение ДТП.
Позже стало известно, что 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей.
Также мы писали, что Елена Зайцева, осужденная по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором шесть человек погибли и еще шестеро получили ранения, решила обжаловать вынесенный ей приговор. Соответствующую жалобу на решение Киевского райсуда от имени Зайцевой подала адвокат Юлия Плетнева.
Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.
Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Дело Зайцевой и Дронова вернули в суд первой инстанции". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автошколу в Харькове, где училась Зайцева, могут лишить лицензии
Речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом