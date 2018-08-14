Под Харьковом прогремел взрыв: ранен мужчина

В поселке Безлюдовка под Харьковом мужчина подорвался на неизвестном предмете. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По словам родственников потерпевшего, было установлено, что в июле мужчина нашел в лесополосе металлический предмет и решил использовать его в дальнейшем по хозяйству. Во время работы с ним произошел взрыв", – говорится в сообщении.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения различных частей тела и ему пришлось ампутировать пальцы.

С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты из металла, которые направлены на исследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в селе Маркова Богородчанского района Ивано-Франковской области погиб 23-летний мужчина. Во дворе своего знакомого местный житель хотел разобрать артиллерийский снаряд. Неожиданно снаряд детонировал и взорвался.

Не так давно на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего пострадали два человека.