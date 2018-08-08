В Херсонской области прогремел взрыв: пострадал 11-летний мальчик

Сегодня, 14:19

Взорвался неизвестный предмет, мальчика госпитализировали

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Высокопольском районе Херсонской области взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадал одиннадцатилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По словам начальника Высокопольского отделения полиции Юрия Козлова, на данный момент состояние здоровья пострадавшего ребенка удовлетворительное, но мальчик получил повреждения ног.

Сейчас на место происшествия выехали специалисты взрывотехнического отдела областного главка полиции. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, в Хмельницкой области в одной из квартир в городе Староконстантинов подросток играл с запалом от ручной гранаты и подорвал ее. В результате взрыва 14-летний мальчик получил травмы. По предварительным выводам взрывотехников, в руках у школьника "рванул" взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный). У парня травмирована рука и  повреждены ноги.

Кроме того, не так давно в селе Маркова Богородчанского района Ивано-Франковской области погиб 23-летний мужчина. Во дворе своего знакомого местный житель хотел разобрать  артиллерийский снаряд. Неожиданно снаряд детонировал и взорвался. 

 
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