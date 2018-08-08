В центре Одессы предотвратили взрыв и убийство: появились фото и видео

В центре Одессы сотрудники полиции предотвратили убийство женщины-следователя, с которой пытался расправиться ее бывший муж. Мужчину задержали возле железнодорожного вокзала и изъяли боевую гранату РГД-5. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как стало известно, длительное время она получала угрозы убить ее, ее семью и детей. Начиная с февраля, было несколько умышленных поджогов дома, где она проживает вместе с малолетними детьми.









"Узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, он решил устроить ей в прямом смысле взрывную встречу. Не обращая внимания ни на судьбу бывшей жены, ни на судьбы десятков одесситов и гостей города, для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и мест общественного питания", – говорится в сообщении.

Стражи порядка, благодаря своим слаженным и профессиональным действиям, обезвредили преступника: около семи часов вечера на улице Пантелеймоновской возле железнодорожного вокзала вони задержали вооруженного гранатой мужчину и изъяли у него взрывоопасный предмет.

Задержанному инкриминируют "незаконное обращение с оружием и боеприпасами", решается вопрос о предъявлении ему подозрения по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", а также "подготовку умышленного убийства".

Напомним, что накануне в грузовом вагоне поезда на станции "Камыш-Заря" в Бильмакском районе Запорожской области правоохранители обнаружили более тысячи боеприпасов.

Также стоит напомнить об инциденте в Днепре, где мужчина "подшутил" над знакомым, сунув ему в руки гранату и выдернув чеку. Перепуганный днепрянин позвал копов и те помогли ему удержать опасный предмет.

Позже, когда на место происшествия прибыли взрывотехники, оказалось, что граната была "пустышкой" – из нее заранее извлекли взрывчатое вещество.