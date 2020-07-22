Українська
$ 27,66
31,67
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Подельник "луцкого террориста" пошел на сделку со следствием: что известно

22 июля, 07:26

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

У мужчины дома нашли целый арсенал оружия

В Харькове полицейские задержали вероятного подельника мужчины, который захватил автобус с людьми в Луцке. Сейчас мужчина сотрудничает со следствием.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, на данный момент отрабатываются все версии уголовного преступления. По словам начальника ГУНП в области Валерия Сокуренко, полицейские уже установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению в Луцке.

Кроме того, во время обысков дома у подельника копы нашли целый арсенал оружия: 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационных запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

В тренде
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)
Реклама

"Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование", – добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, что Максим Кривош отправил своему подельнику почтовую посылку. Именно так силовикам удалось выйти на него.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил заложников. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Вечером того же дня в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить нападавшего, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков следствие задержание Луцк сделка сообщники

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)
В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)Харьков
Ливень превратил Харьков в Венецию: люди на улицах плавали на лодках (видео)
Ливень превратил Харьков в Венецию: люди на улицах плавали на лодках (видео)Харьков
Постоянно бегала и кричала: в Харьковской области спасли косулю от смерти (фото)
Постоянно бегала и кричала: в Харьковской области спасли косулю от смерти (фото)Харьков
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под Харьковом
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под ХарьковомХарьков
"У коронавируса много лиц": врачи в Харькове показали, как работают в разгар эпидемии (фото)Харьков
Минздрав обновил список
Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантинУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять