Подельник "луцкого террориста" пошел на сделку со следствием: что известно

В Харькове полицейские задержали вероятного подельника мужчины, который захватил автобус с людьми в Луцке. Сейчас мужчина сотрудничает со следствием.

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Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, на данный момент отрабатываются все версии уголовного преступления. По словам начальника ГУНП в области Валерия Сокуренко, полицейские уже установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению в Луцке.

Кроме того, во время обысков дома у подельника копы нашли целый арсенал оружия: 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационных запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

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"Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование", – добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, что Максим Кривош отправил своему подельнику почтовую посылку. Именно так силовикам удалось выйти на него.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил заложников. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе. Вечером того же дня в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить нападавшего, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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