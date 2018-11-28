Пограничники усилили охрану границы с Россией

Сегодня, 19:50

Вдоль границы появилась дополнительная бронетехника, а в подразделения призваны резервисты


Украинские силовики усилили наряды на границе с Россией. В крупнейшем пункте пропуска Харьковской области, "Гоптовке", отчитались, что подразделения были доукомплектованы резервистами, а количество бронетехники вдоль границы – увеличено.

Особое внимание стражи границы уделяют тому, чтобы не было провокаций. Однако путешествующих эти изменения касаются в минимальной мере – пограничники тщательнее стали проверять только автомобили и багаж.

"Сегодня более тщательный ручной досмотр был. Проверяли всех, поэтому, наверное, долго было. Именно ручную всю кладь проверяли вручную.  Документы очень быстро, все как обычно, в обычном режиме", – отметила жительница Днепра Марина Верещак.

В свою очередь, спикер Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец сообщила, что пограничники проводят интервью с людьми, которые попадают в группы риска.

"Осуществляется интервьюирование лиц, которые попадают в группы риска, в том числе это и граждане Российской Федерации. Все эти меры направлены на усиление обороны Украины и в случае обострения ситуации позволят максимально быстро отреагировать и мобилизовать все ресурсы", – подчеркнула она.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.
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"Сегодня"

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