Военное положение в Харькове: подготовка горожан к Новому году не прекращается

Харьковчане готовятся к Новому году, несмотря на военное положение

В мэрии Харькова заверили, что введение военного положения в городе не повлияет на жизнь его жителей.

"Город продолжает функционировать в штатном режиме – работают системы тепло- и водоснабжения, мы убираем улицы, вывозим мусор и делаем все для обеспечения стабильной жизнедеятельности Харькова", – заверили в горсовете.

Также харьковчан заверили, что "все банки, обменные пункты и финансовые учреждения, а также подразделения Пенсионного фонда работают стабильно, и все социальные выплаты будут осуществляться в полном объеме".

"Хочу попросить жителей города спокойно отнестись к сложившейся ситуации, городская власть полностью контролирует порядок в Харькове", – отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Также власти города отметили, что продолжают подготовку всех запланированных к Новому году праздничных мероприятий.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.