Полиция задержала подозреваемых в убийстве солдата в Харьковской области

Убийцы найдены за один день и арестованы

Полиция задержала подозреваемых в убийстве 23-летнего военнослужащего в Харьковской области. Об этом в Facebook сообщил командир 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.

"Убийцы найдены за один день и арестованы. Нелюди, зверски убившие Константина Козакова, будут строго и справедливо наказаны. Спасибо профессионалам новой полиции!" – написал он.

Как сообщалось, в Харьковской области 30 июля на территории воинской части в городе Лозовая было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом. На теле мужчины были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки. Наказание, которое грозит виновникам этого преступления, составляет 15 лет заключения.

Ранее в поезде "Хмельницкий-Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы лейтенанта Максима Свинцицкого, который следовал к месту несения службы.

Кроме того, на Донбассе нашли тело мужчины в военной форме.

Также, молодая военная из Одесской области погибла на Донбассе. В убийстве девушки подозревают ее сослуживца.

А в ноябре 2016 года в госпитале одной из воинских частей Одессы из-за травмы головы скончался 25-летний солдат.