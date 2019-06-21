Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Харьковская полиция завела дело на "охотников" за призывниками

21 июня, 18:50

С сотрудниками военкомата разобралась и "группа поддержки" призывника

Парень, у которого возникли претензии к сотрудникам военкомата. Скриншот с видео
Парень, у которого возникли претензии к сотрудникам военкомата. Скриншот с видео.

В Харькове полиция расследует факт превышения служебных полномочий со стороны работников военкоматов.

Как сообщает сайт Нацполиции, 20 июня к правоохранителям обратился 26-летний молодой человек, который сообщил, что к нему на улице подошли четверо человек в гражданской одежде, представились сотрудниками военкомата и сказали, что задерживают его.

Зная, что это незаконное задержание, потенциальный призывник обратился в полицию. По информации правоохранителей, участников инцидента доставили в Слободское отделение полиции. Они написали заявления и объяснения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы от трех до пяти лет с лишением права занимать аналогичные должности сроком до трех лет.

Нужно отметить, что за молодого человека вступилась и "группа поддержки", участники которой провели с сотрудниками военкомата "профилактические беседы", детально записанные на видео:

Видео 18+ (много мата)

Как сообщалось, в Херсоне на проходной местного завода сотрудники военкомата устроили облаву на призывников.

Также мы сообщали, что в рамках весеннего призыва планируется отправить в армию около 19 тысяч юношей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, призывники, полиция, облава, военкомат

Вы сейчас просматриваете новость " Харьковская полиция завела дело на "охотников" за призывниками". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове у мужчины изъяли целый арсенал винтовок и пистолетов: фото

Вчера, 19:09

У местного жителя нашелся крупный запас боеприпасов и средств поражения

В Харькове выявлен студент, разрушивший монумент в честь независимости Украины

Вчера, 14:16

Ему грозит до 3 лет лишения свободы

Европейский суд встал на защиту харьковских активистов

19 июня, 20:10

Судебные разбирательства продолжались на протяжении девяти лет

Задержан поджигатель волонтерской палатки в Харькове: что о нем известно

18 июня, 10:30

Подозреваемый имеет три судимости

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Восемь военных захвачены в плен в Донбассе. Реакция Зеленского

Названа нация, которая напивается больше всех в мире

"А кто на фото?": украинская певица удивила сеть внешним видом

Абромавичус обсудил с президентом свое возможное назначение

Смерть нардепа Тымчука расследуют как умышленное убийство

Что украинцы пишут о сериале "Чернобыль", снятом американцами

В Раду проходят пять партий. У "Слуги народа" 47,5%

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Сегодня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Синоптик рассказала о причинах аномальной жары в Украине

Новые тарифы на тепло и горячую воду: Что принял Кабмин 19 июня

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь