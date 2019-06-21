Харьковская полиция завела дело на "охотников" за призывниками
С сотрудниками военкомата разобралась и "группа поддержки" призывника
В Харькове полиция расследует факт превышения служебных полномочий со стороны работников военкоматов.
Как сообщает сайт Нацполиции, 20 июня к правоохранителям обратился 26-летний молодой человек, который сообщил, что к нему на улице подошли четверо человек в гражданской одежде, представились сотрудниками военкомата и сказали, что задерживают его.
Зная, что это незаконное задержание, потенциальный призывник обратился в полицию. По информации правоохранителей, участников инцидента доставили в Слободское отделение полиции. Они написали заявления и объяснения.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы от трех до пяти лет с лишением права занимать аналогичные должности сроком до трех лет.
Нужно отметить, что за молодого человека вступилась и "группа поддержки", участники которой провели с сотрудниками военкомата "профилактические беседы", детально записанные на видео:
Видео 18+ (много мата)
Как сообщалось, в Херсоне на проходной местного завода сотрудники военкомата устроили облаву на призывников.
Также мы сообщали, что в рамках весеннего призыва планируется отправить в армию около 19 тысяч юношей.
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