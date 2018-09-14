Рейдерская атака под Харьковом: все подробности битвы со стрельбой за урожай

Село Занки Змиевского района оказалось в центре внимания всей страны. События, которые развивались в лучших традициях фильмов-боевиков, начали разворачиваться еще 8 сентября на фермерском хозяйстве "Строго А. Ф.".

Около 50 молодчиков в балаклавах самовольно заехали на территорию предприятия и начали вывозить зерно с территории элеватора и забирать подсолнечник с поля. А хозяину, Александру Строгому, показали документ о передаче прав собственности на другую фирму, хотя руководитель хозяйства ничего не переоформлял.

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Там же завязалась стычка между местными жителями и активистами. Противостояние длилось несколько дней, а 11 сентября непрошеные гости открыли стрельбу из травматического оружия, применили спецсредства и газовый баллончик.

Тогда в помощь местным правоохранителям, которые наблюдали за конфликтом несколько дней, прибыли бойцы харьковского "КОРДа", батальона полиции особого назначения и батальона патрульной службы особого назначения "Харьков".

"В ходе конфликта травмы получил сотрудник полиции. Кроме того, с телесными повреждениями в медицинские учреждения обратились семь человек, в том числе с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших находится на стационарном лечении", — сообщил руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков.

В итоге неизвестные были задержаны.

Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрения в "хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия" (ст. 296 УК Украины) в отношении 22-х участников конфликта, пытающихся увезти урожай. В ЕРДР внесены сведения о подделке и использовании документов, печатей или штампов и противоправном завладении имуществом предприятия.

Также начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов. Был задержан и экс-командир "Схидного корпуса" Олег Ширяев, которого министр МВД Арсен Аваков назвал причастным к произошедшему. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Напомним, экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева задержали 12 сентября. Его обоснованно подозревают в участии в организации рейдерского нападения в селе Занки Харьковской области.

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.