"Шито белыми нитками": в Харькове прошел митинг в поддержку Антоненко

В Харькове вечером 17 декабря состоялся митинг в поддержку музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета. Всего в центре города собралось более тысячи человек, сообщает Укринформ.

Митингующие разложили на асфальте перед зданием полицейского главка с десяток катушек с белыми нитями и папку "Дело" с надписью "Шито белыми нитками". Полицейские не вмешивались. Из здания к участникам акции никто не вышел.

Акция прошла по инициативе писателя и музыканта Сергея Жадана. Кроме того, в поддержку Антоненко в городе состоялся концерт. В концерте, кроме Жадана, приняли участие группы "Линия Маннергейма", "Папа Карло" и другие исполнители.

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"В ситуации с Андреем Антоненко законы Украины нарушены. Наша акция – напоминание власти и правоохранителям, что Украина – не полицейское государство, и если правоохранители нарушают законы, значит, что-то не так в самой системе. В деле Антоненко к полиции есть два основных требования: либо предоставьте доказательства, либо подавайте в отставку", – отметил Жадан.

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. Следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.

Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.

Кроме того, Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.

Защита фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета получила доступ к материалам досудебного расследования.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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