Расследование убийства Павла Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал новые подробности

Юлия Кузьменко / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что его подзащитная познакомилась со второй фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугар после подрыва машины с журналистом. Об этом он написал в своем Facebook.

"Юля Кузьменко Яну Дугар первый раз увидела и познакомилась при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает, когда точно было, может проверить. То есть в сентябрь-октябрь 2019 года. Кстати с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит – лето 2018 года", – говорится в сообщении.

По словам адвоката, Андрей Антоненко вообще незнаком с Дугарь. А Кузьменко, как отметил Добош, познакомилась с ним в 2016 году.

"Точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП, при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера, она об этом написала в Facebook и через некоторое время в мессенджерах ей написал какой-то Антоненко, сказал что это была его жена и ребенок и сможет ли она выступить свидетелем. И увидела его впервые в полиции, куда ее пригласил, кстати, Герман Приступа по телефону, чтобы она выступила свидетелем по ДТП. После того долго Юля не видела Рифмастера, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе", – отметил правозащитник.

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Также Добош опроверг информацию о том, что накануне убийства Шеремета телефон Кузьменко был неактивным, что для не характерно.

"Добавляю скрины с Facebook-месседжера Юли, где она переписывается со своей подругой с 20.37 до 20.50, 19.07.2016 года", – написал адвокат.

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По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.

Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.

Видео: Игорь Серов/Сегодня

Также Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.

Возможный организатор убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко останется за решеткой до 8 февраля.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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