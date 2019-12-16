Расследование убийства Павла Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал новые подробности

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что его подзащитная познакомилась со второй фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугар после подрыва машины с журналистом. Об этом он написал в своем Facebook.
"Юля Кузьменко Яну Дугар первый раз увидела и познакомилась при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает, когда точно было, может проверить. То есть в сентябрь-октябрь 2019 года. Кстати с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит – лето 2018 года", – говорится в сообщении.
По словам адвоката, Андрей Антоненко вообще незнаком с Дугарь. А Кузьменко, как отметил Добош, познакомилась с ним в 2016 году.
"Точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП, при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера, она об этом написала в Facebook и через некоторое время в мессенджерах ей написал какой-то Антоненко, сказал что это была его жена и ребенок и сможет ли она выступить свидетелем. И увидела его впервые в полиции, куда ее пригласил, кстати, Герман Приступа по телефону, чтобы она выступила свидетелем по ДТП. После того долго Юля не видела Рифмастера, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе", – отметил правозащитник.
Также Добош опроверг информацию о том, что накануне убийства Шеремета телефон Кузьменко был неактивным, что для не характерно.
"Добавляю скрины с Facebook-месседжера Юли, где она переписывается со своей подругой с 20.37 до 20.50, 19.07.2016 года", – написал адвокат.
По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.
Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.
Также Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.
Возможный организатор убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко останется за решеткой до 8 февраля.
Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк