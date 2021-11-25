Мать 16-летнего мажора из Харькова впервые дала показания

Уже есть подтверждение, что за рулем во время аварии был именно Николай Харьковский

Авария случилась в конце октября / Коллаж "Сегодня"

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем Infiniti на проспекте Гагарина совершил смертельное ДТП, дала показания следователю. Ранее парень уже признал свою вину.

Об этом прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, пишет сайт "Суспільне".

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Что рассказала мама Николая Харьковского

Мать Харьковского Марина Дегтяр на днях приехала из-за границы и 24 ноября дала показания. Что именно она рассказала следователю, прокурор не раскрыл, отметил, что досудебное следствие продолжается, после чего дело будет направлено в суд.

По словам начальника облуправления полиции Станислава Перлина, дело будет передано на рассмотрение суда "в ближайшее время".

"Продолжается следствие. Назначены все судебные экспертизы, частично судебные экспертизы уже получены. Следствие имеет все необходимые доказательства", — сказал Перлин.

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По оценке Александра Фильчакова, дело будет готово к передаче в суд через месяц-два.

Что было ранее?

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