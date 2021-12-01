Дело против родителей 16-летнего харьковского мажора: появились новые детали

Правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове. На данный момент следователи устанавливают факт допуска подростка родителями к управлению автомобилем.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает Depo.Харьков.
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Как рассказал Фильчаков, сейчас проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком.
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Кроме того, следователи изучают вопрос воспитания родителями сына, его окружения, учебы, круга друзей, причины и условия ранее совершенных правонарушений.
Правоохранители уже опросили 16 человек.
"Оперативными подразделениями устанавливаются дополнительные свидетели преступления, исследуется информация о личности несовершеннолетнего", — подчеркнул Фильчаков.
Он добавил, что родителям 16-летнего мажора пока не сообщено о подозрении относительно того, что разрешили подростку сесть за руль.
"Относительно передачи права вождения автомобилю лицу, не имеющему права на управление транспортным средством, судебная практика в указанной категории дел отсутствует", — сказал Фильчаков.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.