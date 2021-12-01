Дело против родителей 16-летнего харьковского мажора: появились новые детали

Правоохранители уже опросили 16 человек

Николай Харьковский, который устроил резонансное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове. На данный момент следователи устанавливают факт допуска подростка родителями к управлению автомобилем.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает Depo.Харьков.

Реклама

Новые подробности

Как рассказал Фильчаков, сейчас проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком.

Кроме того, следователи изучают вопрос воспитания родителями сына, его окружения, учебы, круга друзей, причины и условия ранее совершенных правонарушений.

Правоохранители уже опросили 16 человек.

Реклама

"Оперативными подразделениями устанавливаются дополнительные свидетели преступления, исследуется информация о личности несовершеннолетнего", — подчеркнул Фильчаков.

Он добавил, что родителям 16-летнего мажора пока не сообщено о подозрении относительно того, что разрешили подростку сесть за руль.

"Относительно передачи права вождения автомобилю лицу, не имеющему права на управление транспортным средством, судебная практика в указанной категории дел отсутствует", — сказал Фильчаков.

Авария случилась в конце октября / Коллаж "Сегодня"

Что было ранее?

Ранее мы писали: