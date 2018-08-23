Скандал с пандусом в Харькове: подробности конфликта между паралимпийкой и жильцами дома

Сегодня, 17:35

По закону, Анна Пашкова может установить себе пандус, но на практике ей необходимо согласие жильцов дома

Фото: П. Федосенко
Фото: П. Федосенко

В Харькове между жильцами дома на улице Кричевского разгорелся скандал. Член Паралимпийской сборной Украины по фехтованию и бронзовая медалистка Чемпионата мира Анна Пашкова попыталась установить пандус с крыльца дома, чтобы она в любой момент могла самостоятельно выйти на улицу. Сейчас Анна такой возможности не имеет, ведь ступеньки, которые ведут к двери подъезда, очень высокие и крутые. Наличие пандуса значительно упростило бы ей жизнь.

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Фото: Facebook / "Креавита"

Анна с помощью общественной организации инвалидов "Креавита" отыскала спонсоров, которые согласились установить пандус с крыльца дома на улицу.

"Высота крыльца 1,7 метра, нам нужен пандус 19 м, чтобы Анне было удобно и безопасно самой спускаться. Но мы справимся. Вчера была первая встреча и обсуждение конструкции. В среду начинаем строительство", – анонсировали 18 августа представители общественной организации.

Но в среду, 22 августа, пандус так и не установили. Жильцы дома агрессивно отреагировали на такие изменения и устроили скандал. По мнению соседей, которые пытались унизить девушку, сооружение пандуса снизит рыночную стоимость их жилья, которое можно сдавать в аренду. Медалистке Чемпионата мира "посоветовали" сидеть в квартире или переехать в соседний дом, уже оборудованный пандусом.  

ЗАКОН

Согласно законодательству, а именно статье 30 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", жилые помещения, занимаемые лицами с инвалидностью или семьями, в составе которых таковые имеются, подъезды, лестничные площадки домов, в которых проживают лица с инвалидностью, должны быть оборудованы специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, а также телефонной связью. Кроме того, по информации Министерства регионального развития и ЖКХ Украины, теперь обустройство средств беспрепятственного доступа, а именно пандусов и входной группы в объекты жилищно-коммунального и общественного назначения, не требует получения документов, дающих право на их выполнение и принятие в эксплуатацию.

"В прошлом году было принято соответствующее постановление КМУ, и сегодня для обустройства объектов по доступности, это входная группа или устройства пандусов и другое, не нужны разрешительные документы. В большей степени, это было бюрократическое сдерживания для тех, кто не хотел этого делать или был равнодушным. Сегодня это не требует никакого документа, просто сообщение о начале работ", – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

НА ДЕЛЕ

Как рассказали "Сегодня" в Департаменте труда и социальной политики Харьковского городского совета, в городе время от времени случаются подобные ситуации – иногда пандусы возле домов удается установить мирно, иногда приходится решать конфликты.

"У нас есть такие случаи. Не так часто, но есть. Мы пытаемся уговаривать, находить аргументы и объяснять жильцам, что мы нарушаем условия проживания человека, что мы могли бы помочь, если будем более милосердны. Мы находим слова, и во многих случаях нам это удавалось сделать. В каждом конкретном случае – по-разному. Бывает, если есть техническая возможность, мы ставим пандусы и даже не спрашиваем, но, если там, допустим, находится цветник или еще какие-то моменты, тогда сначала этот вопрос решаем с жильцами", – говорит заместитель начальника управления социальной защиты населения Департамента Ольга Мохнач.

В случае Анны Пашковой установка пандуса стоила бы жильцам цветника. Кроме того, в доме, где проживает спортсменка, создано ОСМД. В таком случае, несмотря на гарантированные законом права, Анне необходимо было связаться с председателем правления ОСМД, обсудить этот вопрос с жильцами дома, а лишь тогда устанавливать пандус.

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Фото: Facebook / "Креавита"

"Она -  жилец дома, как и другие. Если она инвалид и у нее нет возможности спускаться по ступенькам, она должна обратиться в социальные службы, связаться с председателем ОСМД и лишь потом сделать этот пандус. В законе гарантируется помощь таким людям. Но надо же понимать, что такое решение принимается всеми членами ОСМД", – комментирует начальник отдела кооперативных домов и ОСМД Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета Александр Белявский.

РЕШЕНИЕ

Несмотря на конфликтность ситуации, в мэрии Харькова пообещали решить разногласие между жильцами дома и установить Анне пандус.

"Все хорошо будет, будет у них пандус. Все мы построим, сделаем. Даже если это жилищный кооператив, мы все равно ей поможем", – прокомментировал сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

И уже во второй половине дня, 23 августа, пандус начали устанавливать.

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Напомним, ранее сайте "Сегодня" сообщал, что харьковчанин на инвалидной коляске овладел пятью специальностями. Мужчина сумел стать механиком, трактористом, слесарем, певцом и музыкантом.

Также напомним, сейчас в Украине количество людей с инвалидностью приблизительно составляет 6% от населения страны. Эксперты рассказали, что власти не осознают, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с инвалидностью.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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