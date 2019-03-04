Смерть подростка от наркотиков в Харькове: в полиции сообщили подробности
В полиции Харькова рассказали о ходе расследования гибели 14-летнего парня
В Харькове отравление подростков наркотиками, от которого 14-летний парень умер, а его 15-летний товарищ в тяжелом состоянии оказался в больнице, полицейские расследуют по статье "Умышленное убийство".
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, после заявления о смерти подростка в квартире по улице Харьковских Дивизий на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
"Полицией было установлено, что трое подростков сняли дом в селе Высоком, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки, где употребляли алкогольные напитки и слишком громко себя вели. Соседи позвонили хозяину дома, который попросил молодежь покинуть домовладение", – рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции Юрий Михайлович.
После этого молодые люди позвонили своей 20-летней знакомой и отправились к ней переночевать. Утром девушка обнаружила побледневших парней и вызвала "скорую".
По словам 16-летней девушки, во время празднования погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество, однако где он его взял, парень не сообщил.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство". Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы сообщали о том, что в доме 60-летнего пенсионера в Винницкой области изъяли крупный арсенал оружия – три тысячи патронов разного калибра, 20 снарядов к гранатомету и почти полтора килограмма тротиловых шашек.
Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники СБУ обнаружили тайник, в котором оказалось несколько гранатометов и тысячи патронов. Схрон был оборудован в лесополосе недалеко от населенного пункта и трасы.
Также мы писали о том, что в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.
Ав Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, украденным из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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