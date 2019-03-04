Смерть подростка от наркотиков в Харькове: в полиции сообщили подробности

В полиции Харькова рассказали о ходе расследования гибели 14-летнего парня

Смерть подростка от наркотиков в Харькове: в полиции сообщили подробности 2019-03-04T13:33:00+02:00 Харьков В полиции Харькова рассказали о ходе расследования гибели 14-летнего парня

В Харькове отравление подростков наркотиками, от которого 14-летний парень умер, а его 15-летний товарищ в тяжелом состоянии оказался в больнице, полицейские расследуют по статье "Умышленное убийство".

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, после заявления о смерти подростка в квартире по улице Харьковских Дивизий на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

"Полицией было установлено, что трое подростков сняли дом в селе Высоком, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки, где употребляли алкогольные напитки и слишком громко себя вели. Соседи позвонили хозяину дома, который попросил молодежь покинуть домовладение", – рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции Юрий Михайлович.

После этого молодые люди позвонили своей 20-летней знакомой и отправились к ней переночевать. Утром девушка обнаружила побледневших парней и вызвала "скорую".

По словам 16-летней девушки, во время празднования погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество, однако где он его взял, парень не сообщил.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство". Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в доме 60-летнего пенсионера в Винницкой области изъяли крупный арсенал оружия – три тысячи патронов разного калибра, 20 снарядов к гранатомету и почти полтора килограмма тротиловых шашек.

Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники СБУ обнаружили тайник, в котором оказалось несколько гранатометов и тысячи патронов. Схрон был оборудован в лесополосе недалеко от населенного пункта и трасы.

Также мы писали о том, что в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.

Ав Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, украденным из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смерть подростка от наркотиков в Харькове: в полиции сообщили подробности". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.