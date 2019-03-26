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Страшное ДТП в центре Харькова: Зайцева обжаловала приговор

Сегодня, 19:18

Защита Зайцевой решила обжаловать вердикт по делу о страшном ДТП на Сумской

Елена Зайцева
Елена Зайцева. Фото: Л. Грубник, Сегодня
Страшное ДТП в центре Харькова: Зайцева обжаловала приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e6/f1b/5c46e6f1b2121.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e6/f1b/5c46e6f1b2121.jpg Харьков Защита Зайцевой решила обжаловать вердикт по делу о страшном ДТП на Сумской

Елена Зайцева, осужденная по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором шесть человек погибли и еще шестеро получили ранения, решила обжаловать вынесенный ей приговор.

Соответствующую жалобу на решение Киевского райсуда от имени Зайцевой подала адвокат Юлия Плетнева. Документы были получены 26 марта и будут переданы в Апелляционный суд Харькова, сообщила глава аппарата районного суда Наталья Бардина, передает UA:Харків.

В свою очередь, Юлия Плетнева подтвердила, что теперь является представителем интересов Зайцевой. При этом юрист отказалась комментировать апелляционную жалобу, пообещав озвучить их через несколько дней. Отметим, что ранее Зайцеву в суде защищали адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко.

Напомним, вердикт суда по делу о ДТП на Сумской был вынесен 26 февраля. Оба подсудимых – Геннадий Дронов и Елена Зайцева – получили по 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание, предусмотренное за совершение ДТП.

Позже стало известно, что 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей.

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Тег сумская, зайцева, апелляция, дронов, ДТП в Харькове

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