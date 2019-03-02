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Смертельное ДТП в Харькове: Дронов не имеет средств для выплаты компенсации пострадавшим

Сегодня, 05:45

Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы

Фото: Таисия Ерохина, Сегодня
Смертельное ДТП в Харькове: Дронов не имеет средств для выплаты компенсации пострадавшим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c17/e20/5c6c17e20094d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c17/e20/5c6c17e20094d.jpg Харьков Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы

Геннадий Дронов, которого суд признал виновным в совершении смертельного ДТП в центре Харькова и назначил 10 лет лишения свободы, не имеет средств, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим. Об этом сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

"У (Геннадия Дронова – ред.) нет средств для выплаты компенсации пострадавшим", - сказал Перепелица.

Защитник также подтвердил, что они планируют подавать апелляцию на приговор, но дату не уточнил.

Напомним, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.

Как сообщалось, по решению судьи Виктора Попраса, Елене Зайцевой было назначено максимальное наказание, предусмотренное для подобных преступлений – в виде лишения свободы на срок в 10 лет. Другой подсудимый - Геннадий Дронов - также был приговорен к 10 годам лишения свободы. 

Ранее мы сообщали о последнем слове, с которым выступили обвиняемые: Зайцева снова заявила о своем раскаянии, а Геннадий Дронов попросил прощения.

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.  Вторым  фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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Тег зайцева, дронов

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Источник:

УНН

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