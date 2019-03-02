Смертельное ДТП в Харькове: Дронов не имеет средств для выплаты компенсации пострадавшим
Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы
Геннадий Дронов, которого суд признал виновным в совершении смертельного ДТП в центре Харькова и назначил 10 лет лишения свободы, не имеет средств, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим. Об этом сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица.
"У (Геннадия Дронова – ред.) нет средств для выплаты компенсации пострадавшим", - сказал Перепелица.
Защитник также подтвердил, что они планируют подавать апелляцию на приговор, но дату не уточнил.
Напомним, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.
Как сообщалось, по решению судьи Виктора Попраса, Елене Зайцевой было назначено максимальное наказание, предусмотренное для подобных преступлений – в виде лишения свободы на срок в 10 лет. Другой подсудимый - Геннадий Дронов - также был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Ранее мы сообщали о последнем слове, с которым выступили обвиняемые: Зайцева снова заявила о своем раскаянии, а Геннадий Дронов попросил прощения.
Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.
Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
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